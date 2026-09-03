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Manchester United autorise le départ définitif tardif de Gabriele Biancheri malgré la clôture du mercato anglais
Transfert tardif en Autriche
Selon le Manchester Evening News, Biancheri a officiellement quitté Manchester United pour rejoindre le club autrichien de deuxième division du FC Wacker Innsbruck. Bien que le marché des transferts en Angleterre ait fermé à 23 heures mardi, le club a la possibilité d’autoriser des départs vers des pays où le mercato est encore ouvert. La date limite en Autriche tombe jeudi, ce qui a facilité ce transfert définitif.
Biancheri avait initialement rejoint Manchester United en provenance de Cardiff City en 2023, mais n’a jamais réussi à faire une apparition en équipe première sous les ordres de l’entraîneur Michael Carrick. L’attaquant a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Rotherham United, disputant 11 matches.
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Autres départs récents
Biancheri n'est pas le seul joueur à avoir quitté Manchester United après l'expiration du mercato anglais mardi. Plus tôt jeudi, le club a également validé le départ temporaire de Chido Obi. Obi a bouclé un prêt d'une saison à Willem II, aux Pays-Bas, à la recherche de temps de jeu régulier en équipe première. Alors que Manchester United s'est fortement concentré sur les départs ces derniers jours, le club a choisi de ne faire venir aucun nouveau joueur lors du dernier jour du mercato. Le club a connu une fin de mercato relativement calme malgré sa tentative de recruter le défenseur de Leicester City Louis Page avant qu'il ne soit trop tard.
Des renforts estivaux au milieu de terrain
Plus tôt cet été, Manchester United s’est montré très actif pour renforcer son effectif pour Carrick. Le club a identifié le milieu de terrain comme un secteur prioritaire, ce qui a conduit aux arrivées d’Andrey Santos, de Youri Tielemans et de Carlos Baleba. Le gardien Karl Darlow a également rejoint Old Trafford afin d’apporter davantage de profondeur à l’effectif. Ces recrues devraient jouer un rôle crucial alors que Manchester United cherche à prendre de l’élan en Premier League. L’équipe a déjà montré des promesses en décrochant sa première victoire de la saison le week-end dernier avec un large succès 5-2 contre Ipswich Town.
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Quelle suite pour Manchester United ?
Maintenant que le mercato est fermé, Manchester United cherchera à s’appuyer sur ses récents succès en Premier League. Carrick préparera son groupe pour son troisième match de la saison, face à Everton au Hill Dickinson Stadium dimanche. Le club compte trois points et aura à cœur de décrocher une nouvelle victoire pour remonter encore au classement.
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