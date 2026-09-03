Selon le Manchester Evening News, Biancheri a officiellement quitté Manchester United pour rejoindre le club autrichien de deuxième division du FC Wacker Innsbruck. Bien que le marché des transferts en Angleterre ait fermé à 23 heures mardi, le club a la possibilité d’autoriser des départs vers des pays où le mercato est encore ouvert. La date limite en Autriche tombe jeudi, ce qui a facilité ce transfert définitif.

Biancheri avait initialement rejoint Manchester United en provenance de Cardiff City en 2023, mais n’a jamais réussi à faire une apparition en équipe première sous les ordres de l’entraîneur Michael Carrick. L’attaquant a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Rotherham United, disputant 11 matches.