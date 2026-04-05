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Manchester United aurait déclaré que Scott McTominay « n'est pas Bruno Fernandes », mais qu'il « adorerait revenir », alors que l'ancienne star des Red Devils fait état d'un transfert à Naples
Un lien qui perdure avec Old Trafford
Selon Record Sport, Pallister estime que Manchester United a commis une erreur en laissant partir McTominay pour un montant de 26 millions de livres sterling (34 millions de dollars). Le club a vu le milieu de terrain s'épanouir en Italie, mais la légende de United pense qu'une réunion pourrait être envisagée. Pallister a déclaré : « Écoutez, je pense que Scott McTominay a une grande affinité avec Manchester United et les supporters. Il a grandi là-bas, et je suis sûr qu’il y a une place dans son cœur où il aimerait revenir à Manchester United, mais je ne sais pas si c’est faisable ou non. C’est un joueur que je n’aurais probablement pas laissé partir. »
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Un style différent de celui de Fernandes
Alors que l'international écossais a inscrit 12 buts en Serie A pour aider Naples à décrocher son tout quatrième titre, Pallister s'est empressé de le distinguer de Fernandes. Les géants anglais se sont fortement appuyés sur leur meneur de jeu portugais, et McTominay évolue différemment. Pallister a expliqué : « On parle de styles de jeu différents, n'est-ce pas ? Il a toujours eu un instinct de buteur. Il l'a prouvé avec l'Écosse, il l'a prouvé avec Naples. Ce serait intéressant, n’est-ce pas, de voir si quelqu’un le plaçait à ce poste en lui disant : « Bon, tu vas être ce milieu offensif, comme Bruno. » Écoutez, ce n’est pas un Bruno Fernandes. Il ne voit pas les passes que Bruno voit, mais il représente une menace offensive. Mais je ne pense pas, en tout cas à Manchester United, qu’ils le feraient jouer à ce poste. »
Surprise face à ce départ estival
La décision de vendre ce produit du centre de formation a suscité la surprise parmi les fidèles d'Old Trafford. Il avait joué un rôle essentiel au sein de l'équipe d'Erik ten Hag qui a remporté la FA Cup, avant de partir quelques mois plus tard. Pallister reste convaincu que ce milieu de terrain travailleur aurait dû rester dans le Nord-Ouest. Il a déclaré : « J'ai toujours pensé qu'il allait devenir un élément essentiel de l'équipe. Et comme je l'ai dit, je n'aurais pas laissé partir Scott McTominay, car je pense que dans chaque match où il joue et enfile ce maillot, il veut donner le meilleur de lui-même. Je pense que certains ont été choqués quand il est parti. »
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Ses ambitions pour la Coupe du monde avec l'Écosse
Au-delà de son avenir en club, la star de Naples se prépare actuellement pour la Coupe du monde qui aura lieu cet été. Sa cote a grimpé en flèche en août dernier lorsqu'il a terminé 18e au classement du Ballon d'Or. Steve Clarke comptera beaucoup sur son joueur phare alors que l'équipe nationale s'apprête à affronter le Brésil, Haïti et le Maroc.