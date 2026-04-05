Alors que l'international écossais a inscrit 12 buts en Serie A pour aider Naples à décrocher son tout quatrième titre, Pallister s'est empressé de le distinguer de Fernandes. Les géants anglais se sont fortement appuyés sur leur meneur de jeu portugais, et McTominay évolue différemment. Pallister a expliqué : « On parle de styles de jeu différents, n'est-ce pas ? Il a toujours eu un instinct de buteur. Il l'a prouvé avec l'Écosse, il l'a prouvé avec Naples. Ce serait intéressant, n’est-ce pas, de voir si quelqu’un le plaçait à ce poste en lui disant : « Bon, tu vas être ce milieu offensif, comme Bruno. » Écoutez, ce n’est pas un Bruno Fernandes. Il ne voit pas les passes que Bruno voit, mais il représente une menace offensive. Mais je ne pense pas, en tout cas à Manchester United, qu’ils le feraient jouer à ce poste. »