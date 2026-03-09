La décision de Manchester United de se séparer du gardien international espagnol De Gea a suscité beaucoup d'étonnement. Il a été élu quatre fois joueur de l'année à Manchester et était largement considéré comme un modèle de régularité à une époque où de nombreux joueurs portant le célèbre maillot rouge affichaient des performances très médiocres.

Recruté par Sir Alex Ferguson en 2011, ce qui lui a permis de remporter le titre de champion de Premier League, De Gea a disputé 545 matches pour United en 12 ans, ce qui le place au septième rang dans le classement historique du club.

Manchester United a fait ses adieux à De Gea, devenu agent libre à l'expiration de son contrat, et a recruté l'international camerounais André Onana pour le remplacer. Cette expérience n'a pas donné les résultats escomptés, Onana étant désormais prêté au club turc de Trabzonspor. On s'attend à ce qu'il soit transféré définitivement cet été.

En effet, Senne Lammens a apporté la fiabilité dont United avait besoin entre les poteaux. Le Belge de 23 ans semble être le successeur à long terme de De Gea que les Red Devils attendaient avec impatience.