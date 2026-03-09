Getty
Manchester United aurait commis une grave erreur en laissant partir un joueur « phénoménal », selon l'ancien attaquant des Red Devils qui révèle ce qu'il a observé pendant deux mois d'entraînement
Onana a échoué avant que Man Utd n'acquière Lammens.
La décision de Manchester United de se séparer du gardien international espagnol De Gea a suscité beaucoup d'étonnement. Il a été élu quatre fois joueur de l'année à Manchester et était largement considéré comme un modèle de régularité à une époque où de nombreux joueurs portant le célèbre maillot rouge affichaient des performances très médiocres.
Recruté par Sir Alex Ferguson en 2011, ce qui lui a permis de remporter le titre de champion de Premier League, De Gea a disputé 545 matches pour United en 12 ans, ce qui le place au septième rang dans le classement historique du club.
Manchester United a fait ses adieux à De Gea, devenu agent libre à l'expiration de son contrat, et a recruté l'international camerounais André Onana pour le remplacer. Cette expérience n'a pas donné les résultats escomptés, Onana étant désormais prêté au club turc de Trabzonspor. On s'attend à ce qu'il soit transféré définitivement cet été.
En effet, Senne Lammens a apporté la fiabilité dont United avait besoin entre les poteaux. Le Belge de 23 ans semble être le successeur à long terme de De Gea que les Red Devils attendaient avec impatience.
Manchester United a-t-il commis une erreur en laissant partir De Gea ?
Interrogé sur la question de savoir si Manchester United regrettait sa décision de laisser partir De Gea, Rossi, s'exprimant en association avec talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL : « Oui, je pense que oui. Je suis retourné m'entraîner avec Manchester United quand j'avais 33 ou 34 ans, et David était là. C'était l'année où il est parti, je crois. Après cette saison, il est parti.
Je veux dire, ce gars était toujours phénoménal. Il arrêtait toujours tous les tirs possibles. C'est une légende à Manchester United. C'était aussi un leader dans les vestiaires. Je l'ai vu pendant les deux mois que j'ai passés là-bas. Donc, oui, je pense que c'était une erreur. Je pense qu'ils auraient dû le garder.
Mais, vous savez, si vous prenez une décision comme celle-là, vous devez trouver le bon remplaçant. Vous devez trouver les bonnes personnes pour le remplacer. L'ont-ils fait ? Probablement pas. Mais ils ont trouvé un très, très bon gardien maintenant, un jeune gardien qui est phénoménal. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. »
Questions posées sur les raisons du transfert du gardien de but espagnol
Rossi n'est pas le premier à suggérer que Manchester United aurait dû faire preuve de plus de respect envers De Gea, compte tenu de tout ce qu'il a apporté à l'équipe au fil des ans. Paul Parker est une autre ancienne star des Red Devils à avoir remis en question la logique qui a conduit à laisser partir un joueur qui avait fait ses preuves.
Il a précédemment déclaré à DAZN : « United s'est débarrassé de David De Gea parce que ses pieds n'étaient pas assez bons. Si De Gea avait été là l'année dernière, United aurait au pire terminé confortablement en milieu de tableau, vu le nombre d'arrêts qu'il a effectués.
Pour être honnête, les fans de United ont craché sur De Gea. Quatre fois joueur de la saison à United, joueur de la saison à la Fiorentina, cela veut tout dire. Tout le monde s'est laissé prendre par cette idée stupide véhiculée par les professionnels du football selon laquelle les gardiens doivent être bons avec leurs pieds, et les fans de football ont gobé ça. »
De Gea brille en Italie alors que Manchester United trouve son nouveau numéro 1 à long terme
De Gea a pris une année sabbatique après avoir fait ses valises à Old Trafford. Cette pause bienvenue lui a permis de raviver sa passion pour le football, et il a rejoint la Fiorentina en Italie en 2024.
Ses performances là-bas, à 35 ans, ont encore mis en évidence ce qui manque à United. Lammens semble toutefois avoir mis fin au débat de longue date sur le poste de gardien de but à Manchester et pourrait se retrouver sur la scène de la Ligue des champions en 2026-2027, tout en poursuivant sa quête de titres nationaux.
