Manchester United aurait appris que Cole Palmer coûterait la somme astronomique de 200 millions de livres sterling, alors que l'ancien ailier de Manchester City affirme qu'il pourrait partir si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions

Dans une interview accordée à OLBG, Sinclair a salué la capacité unique de Palmer à dicter le rythme des matchs et a laissé entendre que son contrat à long terme — valable jusqu'en juin 2033 — place Chelsea en position de force dans les négociations. Il estime que le bonheur du joueur et le statut européen du club seront les facteurs décisifs.

Sinclair a déclaré : « Cole Palmer est un joueur de qualité et nous connaissons tous ses atouts. Il s'agit de le trouver, de lui faire parvenir le ballon, de le faire se tourner vers l'avant pour attaquer les joueurs et de créer des occasions. Pour moi, c'est un joueur capable de changer le cours d'un match en un instant. Quand il monte et qu'il est dans le coup, c'est un joueur de haut niveau.

« Ses liens avec Man Utd ? Je ne sais pas trop. Vu de l’extérieur, il me semble assez heureux et il prend du plaisir à jouer. Il faut juste qu’il retrouve sa forme de haut niveau. Je ne pense pas qu’il cherche ailleurs.

« Si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, ce sera à lui de décider. Mais Chelsea est un club énorme et je ne pense pas qu’un joueur voudrait le quitter.

« C’est un joueur de haut niveau, probablement l’un des meilleurs de la Premier League. Je suis sûr qu’une offre de ce genre, peut-être 200 millions de livres sterling, finira par arriver. Il est sous contrat et a signé un contrat à long terme, donc seul le temps nous le dira. »