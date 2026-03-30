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Manchester United aurait appris que Cole Palmer coûterait la somme astronomique de 200 millions de livres sterling, alors que l'ancien ailier de Manchester City affirme qu'il pourrait partir si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions
Le prix d'un talisman
Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City en 2023, Palmer est devenu la pièce maîtresse incontestée du projet de Chelsea. À 23 ans, il a accumulé un total remarquable de 53 buts et 32 passes décisives en 122 apparitions sous le maillot des Blues, même si son élan s'est ralenti cette saison en raison d'une série de contretemps frustrants. Un problème persistant à l'aine, suivi d'une fracture à l'orteil subie lors d'un accident domestique bizarre en novembre 2025, a limité sa contribution à seulement 13 buts jusqu'à présent. Malgré ces revers, sa réputation de joueur capable de changer le cours d'un match reste intacte, ce qui laisse penser que tout prétendant potentiel, y compris United, devrait battre le record britannique des transferts pour tester la détermination de Chelsea.
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Une valorisation record
Dans une interview accordée à OLBG, Sinclair a salué la capacité unique de Palmer à dicter le rythme des matchs et a laissé entendre que son contrat à long terme — valable jusqu'en juin 2033 — place Chelsea en position de force dans les négociations. Il estime que le bonheur du joueur et le statut européen du club seront les facteurs décisifs.
Sinclair a déclaré : « Cole Palmer est un joueur de qualité et nous connaissons tous ses atouts. Il s'agit de le trouver, de lui faire parvenir le ballon, de le faire se tourner vers l'avant pour attaquer les joueurs et de créer des occasions. Pour moi, c'est un joueur capable de changer le cours d'un match en un instant. Quand il monte et qu'il est dans le coup, c'est un joueur de haut niveau.
« Ses liens avec Man Utd ? Je ne sais pas trop. Vu de l’extérieur, il me semble assez heureux et il prend du plaisir à jouer. Il faut juste qu’il retrouve sa forme de haut niveau. Je ne pense pas qu’il cherche ailleurs.
« Si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, ce sera à lui de décider. Mais Chelsea est un club énorme et je ne pense pas qu’un joueur voudrait le quitter.
« C’est un joueur de haut niveau, probablement l’un des meilleurs de la Premier League. Je suis sûr qu’une offre de ce genre, peut-être 200 millions de livres sterling, finira par arriver. Il est sous contrat et a signé un contrat à long terme, donc seul le temps nous le dira. »
Le dilemme de la Ligue des champions
L'avenir de Palmer est de plus en plus lié à la capacité de Chelsea à offrir régulièrement un football de haut niveau européen. Bien que le club reste un poids lourd sur la scène internationale, plusieurs saisons marquées par des résultats irréguliers en championnat ont soulevé des questions quant à la durée pendant laquelle il pourra retenir un joueur de son calibre sans l'attrait de la Ligue des champions. Alors que Manchester United suivrait de près sa situation, la direction des Blues est sous pression pour s'aligner sur l'évolution de carrière de sa star.
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Une dernière ligne droite éprouvante
Chelsea occupe actuellement la sixième place, à six points d'Aston Villa, quatrième, alors qu'il ne reste plus que sept matchs à disputer. Ses espoirs de terminer parmi les quatre premiers dépendent de sa capacité à surmonter une série de rencontres redoutables en Premier League contre City, United et Brighton au mois d'avril. Un calendrier de mai à enjeux élevés, avec Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham et Sunderland, suivra. Pour Palmer, ces matchs constituent une audition cruciale pour prouver qu'il a retrouvé sa forme optimale avant la Coupe du monde 2026, tandis que le classement final du club déterminera probablement l'intensité des rumeurs de transfert le concernant cet été.