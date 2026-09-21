Manchester United attend les résultats des examens de Benjamin Sesko après qu’une blessure récurrente au tibia l’a contraint à déclarer forfait avec la Slovénie

Sesko passera des examens médicaux cette semaine après avoir souffert d’une rechute d’une blessure au tibia, selon The Athletic. Ce problème l’avait déjà éloigné des terrains pendant l’été et l’a désormais contraint à se retirer de la sélection slovène pour la trêve internationale en cours.

Manchester United a confirmé suivre la situation de près. Dans une mise à jour officielle publiée lundi, le club a déclaré : « Benjamin passera des examens cette semaine avant de définir son programme individuel de reprise. » Sesko s’était initialement blessé au printemps, mais a joué malgré la douleur pendant deux mois alors que Manchester United tentait de se qualifier pour la Ligue des champions.