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Manchester United attend les résultats des examens de Benjamin Sesko après qu’une blessure récurrente au tibia l’a contraint à déclarer forfait avec la Slovénie
Un problème récurrent au tibia écarte l’attaquant
Sesko passera des examens médicaux cette semaine après avoir souffert d’une rechute d’une blessure au tibia, selon The Athletic. Ce problème l’avait déjà éloigné des terrains pendant l’été et l’a désormais contraint à se retirer de la sélection slovène pour la trêve internationale en cours.
Manchester United a confirmé suivre la situation de près. Dans une mise à jour officielle publiée lundi, le club a déclaré : « Benjamin passera des examens cette semaine avant de définir son programme individuel de reprise. » Sesko s’était initialement blessé au printemps, mais a joué malgré la douleur pendant deux mois alors que Manchester United tentait de se qualifier pour la Ligue des champions.
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L’entraîneur confirme un contretemps sur le plan physique
L’attaquant a manqué l’entraînement après la défaite 3-2 contre Brighton en Carabao Cup et a ensuite été absent lors du match nul 1-1 en Premier League sur la pelouse de Fulham.
Michael Carrick s’est adressé aux médias après le nul à Craven Cottage, reconnaissant que le club reste dans l’incertitude quant à la gravité du problème. Carrick a expliqué : « Nous ne sommes pas encore fixés concernant Ben. Il a ressenti une petite douleur après le match [contre Brighton], donc nous l’évaluons. À l’heure actuelle, il n’était clairement pas prêt pour [Fulham], donc je n’ai pas vraiment d’autres nouvelles à vous donner à ce stade. Nous devrons voir ce que cela donne. »
Début de campagne difficile
Cette nouvelle blessure marque une période frustrante pour Sesko, qui a rejoint United en provenance du RB Leipzig à l’été 2025 dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 76,5 millions d’euros. L’accord comprenait également 8,5 millions d’euros de bonus potentiels.
Malgré 12 buts inscrits la saison dernière, il n’a marqué que deux fois jusqu’à présent lors de cet exercice et n’a encore jamais débuté un match de Premier League. Il a bénéficié d’un repos plus long que d’habitude après son absence durant la pré-saison, mais son retrait en sélection laisse penser que le problème n’est toujours pas résolu. Il a porté pour la dernière fois le maillot de son pays en octobre 2025.
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Une trêve internationale cruciale se profile
United profitera de l’actuelle trêve internationale pour finaliser le programme de rééducation de Sesko. Le département médical espère qu’une période de repos prolongée évitera tout dommage à long terme. United retrouvera les compétitions nationales en recevant Tottenham Hotspur à Old Trafford le 10 octobre. Carrick sera désespéré à l’idée de pouvoir compter sur son attaquant clé pour ce rendez-vous capital.
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