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Manchester United, Arsenal et Liverpool ont appris le verdict de culpabilité de Manchester City plusieurs SEMAINES avant l’annonce officielle, alors que des demandes d’indemnisation se profilent
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Les rivaux sont prévenus d’entrée de jeu
Selon The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur ont été informés du verdict de culpabilité de City avant qu’un e-mail officiel ne soit envoyé au reste de l’élite le 25 septembre. La Premier League a récemment confirmé que City avait été reconnu coupable pour 114 de ses 115 chefs d’accusation financiers.
Cette information transmise en amont au quatuor d’élite découle de manœuvres juridiques engagées dès 2024. Ces clubs ont activement préparé des demandes d’indemnisation afin de s’assurer qu’ils auront droit à des dommages et intérêts dans le cas où les sanctions visant le club de l’Etihad seraient confirmées.
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De lourdes sanctions se profilent à l’horizon
Les répercussions financières exactes de ces potentielles actions en justice restent incertaines. Cependant, les conséquences sportives pour City pourraient radicalement modifier le paysage du football anglais si la décision initiale est confirmée.
Un large éventail de sanctions sans précédent a été évoqué après ce verdict de culpabilité. Parmi les peines potentielles figurent d'énormes amendes, des interdictions de recrutement et de lourds retraits de points. Dans les scénarios les plus extrêmes, City risque de se voir retirer ses précédents titres de champion ou d'être tout simplement exclu de la Premier League.
Manchester City lance un appel rigoureux
City continue de clamer fermement son innocence et a officiellement déposé un appel avant la date limite de vendredi dernier. Le 1er octobre, le club a publié un communiqué confirmant sa contestation des conclusions de la commission de la Premier League, qualifiant l’avis initial de « peu sûr » et entaché de « claires erreurs matérielles, de droit, de principe et de fait ».
Le club de l’Etihad insiste sur le fait qu’il dispose d’un « ensemble complet de preuves irréfutables » pour blanchir son nom face à toutes les accusations. Le communiqué du club concluait : « Nous continuerons à respecter la procédure régulière et sommes nécessairement limités dans ce que nous pouvons dire de plus tant que toutes les procédures ne seront pas achevées. »
- AFP
La décision finale approche
Le sort du club repose désormais entre les mains d’un panel indépendant composé de trois personnes. Celui-ci supervisera la procédure d’appel, avec une résolution définitive attendue avant la fin de l’année.
Jusqu’à ce que ce jugement final soit rendu, l’équipe d’Enzo Maresca devra poursuivre sa campagne actuelle sous un nuage d’incertitude sans précédent. Pendant ce temps, ses rivaux les plus acharnés attendront avec impatience l’issue de l’appel afin de déterminer les prochaines étapes de leurs demandes d’indemnisation.
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