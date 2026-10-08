Selon The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur ont été informés du verdict de culpabilité de City avant qu’un e-mail officiel ne soit envoyé au reste de l’élite le 25 septembre. La Premier League a récemment confirmé que City avait été reconnu coupable pour 114 de ses 115 chefs d’accusation financiers.

Cette information transmise en amont au quatuor d’élite découle de manœuvres juridiques engagées dès 2024. Ces clubs ont activement préparé des demandes d’indemnisation afin de s’assurer qu’ils auront droit à des dommages et intérêts dans le cas où les sanctions visant le club de l’Etihad seraient confirmées.



