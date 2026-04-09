Manchester United, Arsenal et Chelsea s’apprêtent à entrer en lice pour Morgan Rogers, alors qu’Aston Villa a déjà fixé son prix de transfert

Selon le Times, Aston Villa aurait fixé le prix de Rogers à plus de 80 millions de livres sterling (108 millions de dollars), anticipant une avalanche d’offres. Le milieu de 23 ans a déjà marqué 24 buts et délivré 23 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison dernière, affirmant son statut d’étoile montante de la Premier League. Sa valeur pourrait encore grimper, puisqu’il s’apprête à représenter l’Angleterre à la prochaine Coupe du monde sous les ordres de Thomas Tuchel.

Cette valorisation s’explique en partie par une clause de revente négociée lors du transfert de Rogers, arrivé en provenance de Middlesbrough pour 15 millions de livres sterling en février 2024. Le club de Championship percevra 20 % du bénéfice réalisé lors de toute revente, d’où l’intérêt pour Villa de tenir bon afin de maximiser ses gains. Ayant prolongé le contrat du joueur jusqu’en 2031, sans clause libératoire, le club des Midlands se trouve en position de force dans les négociations à venir.



