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Manchester United, Arsenal et Chelsea s’apprêtent à entrer en lice pour Morgan Rogers, alors qu’Aston Villa a déjà fixé son prix de transfert
Aston Villa fixe un prix astronomique pour la star anglaise
Selon le Times, Aston Villa aurait fixé le prix de Rogers à plus de 80 millions de livres sterling (108 millions de dollars), anticipant une avalanche d’offres. Le milieu de 23 ans a déjà marqué 24 buts et délivré 23 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison dernière, affirmant son statut d’étoile montante de la Premier League. Sa valeur pourrait encore grimper, puisqu’il s’apprête à représenter l’Angleterre à la prochaine Coupe du monde sous les ordres de Thomas Tuchel.
Cette valorisation s’explique en partie par une clause de revente négociée lors du transfert de Rogers, arrivé en provenance de Middlesbrough pour 15 millions de livres sterling en février 2024. Le club de Championship percevra 20 % du bénéfice réalisé lors de toute revente, d’où l’intérêt pour Villa de tenir bon afin de maximiser ses gains. Ayant prolongé le contrat du joueur jusqu’en 2031, sans clause libératoire, le club des Midlands se trouve en position de force dans les négociations à venir.
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Les difficultés financières pourraient contraindre le club à vendre
Bien qu’Aston Villa souhaite conserver Rogers, le club pourrait difficilement ignorer une offre mirobolante, en raison de ses soucis financiers persistants. Les Villans ont accusé des pertes de 120,3 millions de livres puis 85,9 millions de livres lors des deux dernières saisons. Si un bénéfice a été enregistré l’an dernier, il est essentiellement imputable à la cession ponctuelle de l’équipe féminine et du complexe « The Warehouse ». Un rapport récent de l’UEFA a mis en lumière les difficultés financières persistantes du club, estimant qu’une cession d’actif de grande valeur constituerait le « moyen le plus simple » d’éviter de futures infractions aux règles financières.
Le joueur lui-même se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre un club d’élite. Après avoir brillé à Villa Park, l’opportunité de s’engager auprès d’une équipe luttant régulièrement pour le titre en Premier League et disputant la Ligue des champions séduit cet attaquant polyvalent, qui entre dans la pleine maturité de sa carrière.
Arsenal et Manchester United envisagent de renforcer leur flanc gauche.
Arsenal et Manchester United ont tous deux ciblé le couloir gauche comme une priorité pour se renforcer cet été. Chez les Gunners, l’arrivée éventuelle de Rogers pourrait sonner le glas de l’ère Trossard ou Martinelli. Âgé de 31 ans, Trossard a connu un manque de régularité lors de la seconde partie de saison et ne dispose plus que d’un an de contrat. L’avenir de Martinelli, lui, fait encore l’objet de spéculations : le club hésite à lui offrir un nouveau contrat ou à l’utiliser comme supersub.
De leur côté, les Red Devils veulent élargir leurs options offensives et apprécient la polyvalence de Rogers, capable d’évoluer sur les ailes ou au milieu de terrain. Une refonte majeure du secteur est prévue, et le profil du jeune talent, formé au club et adepte d’un jeu dynamique, correspond parfaitement aux critères de recrutement définis par INEOS.
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Une saga estivale se profile
Chelsea reste bien en lice, après avoir suivi Rogers depuis plus d'un an. Avec trois des « Big Six » désormais officiellement dans la course, la bataille pour s'attacher les services du joueur d'Aston Villa s'annonce comme l'un des événements marquants du mercato estival.