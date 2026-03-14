Manchester United n'est pas le seul grand club de Premier League à suivre de près l'ancien joueur de Leeds United. Liverpool et Chelsea surveilleraient eux aussi la situation au Vitality Stadium, conscients qu'Adams possède l'expérience du plus haut niveau et la discipline tactique nécessaires pour s'intégrer immédiatement dans un système de pressing haut.

Malgré l'intérêt manifesté par les clubs londoniens et ceux de Merseyside, les Red Devils sont actuellement considérés comme les favoris pour décrocher sa signature. Les recruteurs ont été impressionnés par sa condition physique récente, soulignant la facilité avec laquelle il s'est réintégré dans l'équipe d'Andoni Iraola après avoir souffert d'une déchirure du ligament médial du genou à la fin de l'année dernière.