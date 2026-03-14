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Manchester United apparaît comme le « favori » pour recruter le milieu de terrain de l'équipe nationale américaine Tyler Adams, alors que Bournemouth fixe son prix à 45 millions de livres sterling
Les Red Devils lorgnent sur un milieu de terrain américain
Manchester United intensifie ses efforts pour recruter Adams, le joueur de 27 ans ayant attiré l'attention du service de recrutement d'Old Trafford, selon TEAMtalk. Les Red Devils cherchent en priorité un nouveau pivot défensif pour succéder à terme à Casemiro, qui quittera le club à l'expiration de son contrat cet été. Adams, qui s'est depuis longtemps illustré au sein de l'équipe des États-Unis, est considéré comme une recrue de grande valeur, capable d'apporter la ténacité et la capacité à récupérer des ballons dont United a tant besoin, qualités que Casemiro a apportées au milieu de terrain de United cette saison.
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Une rude concurrence pour Adams
Manchester United n'est pas le seul grand club de Premier League à suivre de près l'ancien joueur de Leeds United. Liverpool et Chelsea surveilleraient eux aussi la situation au Vitality Stadium, conscients qu'Adams possède l'expérience du plus haut niveau et la discipline tactique nécessaires pour s'intégrer immédiatement dans un système de pressing haut.
Malgré l'intérêt manifesté par les clubs londoniens et ceux de Merseyside, les Red Devils sont actuellement considérés comme les favoris pour décrocher sa signature. Les recruteurs ont été impressionnés par sa condition physique récente, soulignant la facilité avec laquelle il s'est réintégré dans l'équipe d'Andoni Iraola après avoir souffert d'une déchirure du ligament médial du genou à la fin de l'année dernière.
Bournemouth a fixé son prix
Bournemouth se trouve en position de force dans les négociations, Adams étant sous contrat jusqu'en 2028, mais le club de la côte sud est prêt à faire preuve de pragmatisme. Il semblerait qu'une offre avoisinant les 45 millions de livres sterling suffirait à convaincre les Cherries de céder leur joueur lors des prochains mercatos.
Si Bournemouth préférerait conserver son meneur de jeu, la direction reconnaît qu'un transfert vers un club susceptible de disputer la Ligue des champions constitue un attrait majeur pour le joueur. Pour United, le prix demandé représente une bonne affaire sur un marché où les milieux défensifs d'élite sont rares.
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Calendrier des transferts pendant la Coupe du monde
Toute avancée concrète concernant ce transfert devrait s'accélérer après la Coupe du monde 2026, où Adams sera une figure emblématique de l'équipe des États-Unis, qui jouera à domicile. Cette période permettra aux clubs intéressés d'évaluer sa condition physique sur une longue période, tandis que Bournemouth profitera de ses services jusqu'à la fin de la saison nationale en cours.
Pour l'instant, Adams reste concentré sur ses obligations sur la côte sud, après avoir récemment disputé trois matches consécutifs de Premier League contre West Ham, Sunderland et Brentford respectivement. Il espère désormais retrouver sa place de titulaire lorsque les Cherries se rendront à Burnley.
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