Manchester United accusé d'avoir recruté un joueur pour 16 millions de livres sterling parce que « le petit-fils de Louis van Gaal jouait avec lui sur FIFA »
Un jeu vidéo à l'origine du transfert de Rojo à Manchester United ?
Rojo est arrivé à Old Trafford en 2014 en provenance du Sporting CP dans le cadre d'un transfert d'environ 16 millions de livres sterling. Si ce transfert semblait être un succès classique du recrutement après les performances impressionnantes du défenseur lors de la Coupe du monde au Brésil avec l'Argentine, finaliste de la compétition, Scholes et Butt ont laissé entendre que la recommandation initiale venait d'une source beaucoup plus jeune qui avait dominé avec le joueur sur le jeu FIFA d'EA Sports.
Le jeu vidéo rencontre l'équipe de recrutement
Dans le podcast The Good, The Bad and The Football, Butt a expliqué comment les jeux vidéo modernes ont transformé les jeunes en recruteurs en herbe. Il a évoqué les connaissances de son propre fils sur le football mondial, suggérant que le monde numérique a comblé le fossé entre le recrutement virtuel et professionnel de manière inattendue.
Butt a déclaré dans le podcast : « Si vous regardez ce que font les enfants, mon fils, quand il avait environ 10 ans, aurait pu travailler dans l'équipe de recrutement. Il connaissait tous les joueurs, tout cela grâce à FIFA et à ce qu'ils jouent en ligne sur PlayStation. »
La conversation a pris une tournure encore plus spécifique lorsque Scholes est intervenu avec une anecdote particulière concernant le mandat de Van Gaal. Il a taquiné les méthodes présumées du Néerlandais, ajoutant : « Apparemment, Louis van Gaal a fait venir un joueur grâce à son petit-fils. Il lui a parlé de Marcos Rojo, originaire d'Argentine [en jouant à FIFA]. »
Une histoire vraie ou un mythe d'Old Trafford ?
Cette révélation a laissé l'animateur Paddy McGuiness dans un état d'incrédulité, celui-ci s'exclamant « Non ! » et suggérant qu'il devait s'agir « d'une de ces histoires inventées ». Cependant, Butt s'est empressé de confirmer cette possibilité, soulignant que ses propres enfants repéraient souvent des talents bien avant qu'ils ne soient remarqués par la Premier League ou d'autres divisions européennes de haut niveau.
Butt a répondu : « Non, c'est vrai, mon fils m'a parlé d'un joueur, il m'a dit : "Ils devraient aller signer ces trois joueurs." Je n'avais jamais entendu parler d'eux. Croyez-le ou non, deux ans plus tard, ces joueurs ont commencé à rejoindre de grands clubs européens. »
Au moment de la signature, Van Gaal a donné une évaluation beaucoup plus professionnelle de sa nouvelle recrue. Le Néerlandais a déclaré : « Marcos est un défenseur très doué. Il peut jouer aussi bien en défense centrale qu'en défense latérale gauche. Il a du talent, de la force physique et une grande volonté d'apprendre. Cela signifie qu'il a un très bel avenir devant lui. »
L'héritage de Rojo à Manchester United
Rojo a passé sept ans à Manchester United, disputant 122 matchs et remportant plusieurs titres, dont la FA Cup et l'Europa League. Âgé aujourd'hui de 35 ans, il joue désormais pour le Racing Club dans son pays natal et reste une figure culte pour son style de jeu agressif.
