Manchester United accusé d'avoir recruté un joueur pour 16 millions de livres sterling parce que « le petit-fils de Louis van Gaal jouait avec lui sur FIFA »

Dans le podcast The Good, The Bad and The Football, Butt a expliqué comment les jeux vidéo modernes ont transformé les jeunes en recruteurs en herbe. Il a évoqué les connaissances de son propre fils sur le football mondial, suggérant que le monde numérique a comblé le fossé entre le recrutement virtuel et professionnel de manière inattendue.

Butt a déclaré dans le podcast : « Si vous regardez ce que font les enfants, mon fils, quand il avait environ 10 ans, aurait pu travailler dans l'équipe de recrutement. Il connaissait tous les joueurs, tout cela grâce à FIFA et à ce qu'ils jouent en ligne sur PlayStation. »

La conversation a pris une tournure encore plus spécifique lorsque Scholes est intervenu avec une anecdote particulière concernant le mandat de Van Gaal. Il a taquiné les méthodes présumées du Néerlandais, ajoutant : « Apparemment, Louis van Gaal a fait venir un joueur grâce à son petit-fils. Il lui a parlé de Marcos Rojo, originaire d'Argentine [en jouant à FIFA]. »