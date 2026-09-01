Manchester United reste en négociations avec Leicester City afin de boucler un accord pour Page avant la date limite de 23 heures. Si les dirigeants du club à Old Trafford se montrent prudents quant à la rapidité de la transaction, la conviction grandit que le joueur de 18 ans pourrait être la dernière pièce de leur puzzle de recrutement estival.

Selon Sky Sports, Leicester rechigne à perdre son joueur formé au club et attend une indemnité substantielle. Leicester réclame un montant largement supérieur à 8 millions de livres sterling, certaines estimations avançant que le coût total de l’opération pourrait dépasser les 10 M£ en fonction des bonus. Page est rapidement devenu l’un des adolescents les plus commentés du football anglais, avec déjà 25 apparitions en équipe première pour Leicester malgré son jeune âge.



