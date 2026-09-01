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Manchester United accélère dans la course à Louis Page devant Arsenal, alors que Leicester réclame plus de 8 M£ pour le très prometteur joueur de 18 ans
Bataille pour le prodige du King Power
Manchester United reste en négociations avec Leicester City afin de boucler un accord pour Page avant la date limite de 23 heures. Si les dirigeants du club à Old Trafford se montrent prudents quant à la rapidité de la transaction, la conviction grandit que le joueur de 18 ans pourrait être la dernière pièce de leur puzzle de recrutement estival.
Selon Sky Sports, Leicester rechigne à perdre son joueur formé au club et attend une indemnité substantielle. Leicester réclame un montant largement supérieur à 8 millions de livres sterling, certaines estimations avançant que le coût total de l’opération pourrait dépasser les 10 M£ en fonction des bonus. Page est rapidement devenu l’un des adolescents les plus commentés du football anglais, avec déjà 25 apparitions en équipe première pour Leicester malgré son jeune âge.
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La reconstruction du milieu de terrain se poursuit sous Carrick
Si Page arrive à Old Trafford, il rejoindra un milieu de terrain largement remanié. Le club a déjà lourdement investi cet été, en s’attachant les services de Youri Tielemans, Andrey Santos et Carlos Baleba pour un montant cumulé supérieur à 150 M£. Si Tielemans et Santos se sont déjà intégrés à l’effectif de Michael Carrick, Baleba est actuellement sur la touche en raison d’une légère blessure à la cheville.
Un débat existe autour des plans immédiats concernant Page, avec des discussions menées sur un éventuel accord de prêt avec retour à Leicester. Cependant, une telle opération est considérée comme compliquée à finaliser dans les dernières heures du mercato. Manchester United reste concentré sur une acquisition définitive afin de renforcer un effectif qui a connu beaucoup de mouvements.
Analyse d’un numéro 8 moderne
Page n’est pas seulement un espoir pour un avenir lointain ; c’est un joueur qui a déjà démontré qu’il pouvait supporter les exigences du football senior. Connu pour sa capacité à casser les lignes ballon au pied, il a été décrit par des recruteurs comme un numéro huit des temps modernes.
Des experts proches de l’académie de Leicester mettent en avant sa « maturité au-delà de son âge » comme une caractéristique déterminante. Au-delà de ses qualités techniques et de sa capacité à délivrer la passe décisive, c’est sa force mentale qui laisse penser qu’il a le potentiel pour devenir un milieu de terrain d’élite en Premier League.
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Fin de mercato mouvementée à Old Trafford
Si la piste menant à Page occupe le devant de la scène, d’autres secteurs de l’effectif restent sous surveillance. Les supporters de Manchester United ont exprimé leurs inquiétudes face à l’absence de l’arrivée d’un nouveau latéral gauche, d’autant que l’avenir immédiat de Harry Amass reste encore incertain. Le club avait été associé à Lewis Hall, de Newcastle, mais un transfert pour le joueur de Tyneside semble exclu au moins jusqu’à l’été prochain.
Les dernières heures du mercato sont encore compliquées par le propre calendrier de Leicester. Leicester doit affronter Plymouth en League One ce soir, et Page devait initialement figurer dans le groupe pour le match. Cet obstacle logistique signifie que Manchester United doit agir rapidement s’il veut organiser une visite médicale et finaliser les documents à temps.
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