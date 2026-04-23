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Manchester United a tranché : quelle que soit la situation, le club a pris une décision ferme concernant l’avenir de Bruno Fernandes
Manchester United met fin aux spéculations sur un départ estival.
Manchester United a pris des mesures pour dissiper toute incertitude persistante concernant l'avenir de Fernandes à Old Trafford. Selon The Sun, la direction du club a tenu à faire savoir au milieu de terrain de 31 ans qu'elle ne souhaitait en aucun cas le voir partir lors du prochain mercato.
Cette position ferme marque un changement significatif par rapport au début de saison, lorsque le club semblait prêt à céder le milieu de terrain au club saoudien Al-Nassr pour 80 millions de livres sterling. Finalement, le capitaine a été convaincu de rester par l’ancien entraîneur Ruben Amorim, et la direction a désormais adopté cette ligne de conduite.
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Répondre aux préoccupations du capitaine
La direction a décidé de lui adresser des assurances privées, une réaction directe aux propos tenus par Fernandes en décembre sur la chaîne portugaise Canal 11. Lors de cet entretien, le milieu de terrain avait avoué se sentir « blessé » par ce qu’il percevait comme une volonté du club de tirer profit de sa situation. Pour réparer cette brèche, les dirigeants de Carrington ont clairement fait savoir à l’international portugais qu’il était au cœur du projet sportif de Manchester United.
Selon le club, ces paroles rassurantes, prononcées en cours de saison, ont grandement contribué à la forme sensationnelle du milieu de terrain. Le capitaine est actuellement en tête de la course au titre de Joueur de l’année de la PFA, avec 18 passes décisives en Premier League depuis le début de la saison.
Un véritable leader, tant sur le terrain qu’en dehors
Le gardien de but de Manchester United, Senne Lammens, a récemment réaffirmé que Fernandes était pleinement dévoué à la cause à Old Trafford. Après une victoire cruciale 1-0 contre Chelsea, le portier belge a salué les exigences élevées du capitaine et son rôle de figure de proue dans le vestiaire.
« Ce n’est pas toujours le plus loquace, mais on l’entend quand il le faut, surtout avant les grands matchs », explique Lammens. « Et quand nous traversons une période plus difficile, il est très, très dur avec lui-même et avec tout le monde. »
« Cette exigence peut parfois le rendre frustré lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, mais c’est précisément cette mentalité qui doit prévaloir à ce niveau, car il veut gagner la Ligue des champions et remporter la Premier League. »
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Clause libératoire et situation contractuelle
Si Manchester United affiche clairement ses intentions, le contrat de Fernandes comporte toutefois une clause libératoire de 65 millions d’euros (56,5 millions de livres sterling), potentiellement activable par des clubs étrangers. Cette disposition avait précédemment maintenu les grands clubs européens et du Moyen-Orient en alerte. Récemment, le joueur a toutefois réaffirmé son bonheur à Manchester, et le club estime son avenir assuré.
Sous contrat jusqu’en 2027, avec une option de prolongation d’une année, le milieu de terrain semble donc solidement ancré à Old Trafford. Actuellement troisième du championnat sous la direction de Michael Carrick, le club se prépare en outre à retrouver la Ligue des champions, un atout que la direction estime suffisant pour écarter toute velléité extérieure.