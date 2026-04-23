Manchester United a pris des mesures pour dissiper toute incertitude persistante concernant l'avenir de Fernandes à Old Trafford. Selon The Sun, la direction du club a tenu à faire savoir au milieu de terrain de 31 ans qu'elle ne souhaitait en aucun cas le voir partir lors du prochain mercato.

Cette position ferme marque un changement significatif par rapport au début de saison, lorsque le club semblait prêt à céder le milieu de terrain au club saoudien Al-Nassr pour 80 millions de livres sterling. Finalement, le capitaine a été convaincu de rester par l’ancien entraîneur Ruben Amorim, et la direction a désormais adopté cette ligne de conduite.