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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Manchester United a-t-il enfin trouvé son homme des grands rendez-vous ? Schmeichel dévoile le secret de la remontada historique

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Ligue des Champions
P. Schmeichel
M. Carrick
Y. Tielemans
Angleterre
Italie
Danemark
Belgique

Immense tristesse puis explosion de joie

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L'ancienne star de Manchester United, Peter Schmeichel, a rendu hommage à l'un des joueurs de l'équipe, après qu'il eut « changé le cours du match » face à l'AS Roma, contribuant à une précieuse victoire 3-2 alors que l'équipe était menée par deux buts d'écart.

Schmeichel affirme avoir ressenti « une grande tristesse » lors de la première période, mais il estime que le match a changé dès l'entrée en jeu de Youri Tielemans, recruté cet été.

Le milieu de terrain belge est entré à la place du Camerounais Carlos Baleba, blessé, peu après le début de la seconde période, et s'est mis à « changer le cours du match », selon les propos de Schmeichel.

Le site Metro a rapporté la déclaration de Schmeichel à la chaîne CBS Sports : « Il était temps que nous fassions quelque chose comme ça. Manchester United a fait ce genre de choses à maintes reprises dans le passé, mais cela a pris beaucoup de temps. »

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  • Tielemans a changé le cours du match

    Il a poursuivi : « En première mi-temps, j'ai ressenti une grande tristesse en voyant ce qui s'est passé lors des 45 premières minutes, car la situation était vraiment catastrophique. Puis Carlos Baleba est sorti sur blessure en début de seconde période, et je me suis dit : les choses ne peuvent pas empirer davantage. »

    Il a enchaîné : « Mais Youri Tielemans est entré en jeu et a changé le cours du match. C'est la meilleure performance que je l'ai vu livrer avec Manchester United, et je suis très heureux pour lui. Il est entré au milieu de terrain, a mené l'équipe vers l'avant et a été un leader. C'était formidable de le voir. »

    Il a ajouté : « Pour moi, cela pourrait être un tournant majeur. Les joueurs ont désormais ressenti ce que signifie être à Manchester United et jouer lors de ces grandes soirées européennes. »

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  • L'étincelle du grand tournant : « Si tu dois perdre, bats-toi jusqu'au bout »

    La légende de United a ajouté : « Revenir après avoir été mené de deux buts, c'est ce que fait United depuis des années. Je suis très heureux pour Michael Carrick, car il avait cruellement besoin de cette victoire. » Kasper, le fils de Schmeichel et ancien gardien de Leicester City, a lui aussi salué Tielemans après la superbe remontée à Old Trafford.

    Il a déclaré à la radio BBC 5 Live : « J'ai dit en première période que, si tu dois perdre, bats-toi jusqu'au bout. Tu peux accepter la défaite si tu as tout donné, et ils ne l'ont pas fait en première période. »

    Il a confirmé : « Mais ils l'ont fait en seconde période. Et Carlos Baleba a donné le ton du jeu. Il était regrettable qu'il se blesse à cause de cela, mais ce fut comme une étincelle. Youri Tielemans est entré sur le terrain, et cela a quelque peu changé le cours du match. Il y a eu davantage de contrôle. »

    Il a poursuivi : « Quand tu joues ce genre de matchs et que tu es mené de deux buts, tu as déjà perdu, alors autant donner le meilleur de toi-même. Autant courir et jouer. »

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  • « Voilà le critère »

    Le gardien historique a poursuivi : « Cela devrait être la référence, et ce qui est formidable dans cette affaire pour Michael Carrick, c'est qu'il dispose désormais de quelque chose sur quoi s'appuyer. À chaque fois qu'il y aura une situation difficile ou une causerie d'avant-match, ce sera du genre : regardez ce que vous faites quand vous donnez le meilleur de vous-mêmes de cette manière, là il devient impossible de rivaliser avec vous. »

    Avec cette victoire décrochée par Manchester United après être revenu au score, le club occupe désormais la dix-septième place en Ligue des champions après quatre matchs, tandis que la Roma a reculé à la dix-neuvième place.

    L'équipe de Carrick retrouve la compétition dimanche face à Aston Villa, tandis que la Roma, troisième de Serie A, reçoit Sassuolo.

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