L'ancienne star de Manchester United, Peter Schmeichel, a rendu hommage à l'un des joueurs de l'équipe, après qu'il eut « changé le cours du match » face à l'AS Roma, contribuant à une précieuse victoire 3-2 alors que l'équipe était menée par deux buts d'écart.

Schmeichel affirme avoir ressenti « une grande tristesse » lors de la première période, mais il estime que le match a changé dès l'entrée en jeu de Youri Tielemans, recruté cet été.

Le milieu de terrain belge est entré à la place du Camerounais Carlos Baleba, blessé, peu après le début de la seconde période, et s'est mis à « changer le cours du match », selon les propos de Schmeichel.

Le site Metro a rapporté la déclaration de Schmeichel à la chaîne CBS Sports : « Il était temps que nous fassions quelque chose comme ça. Manchester United a fait ce genre de choses à maintes reprises dans le passé, mais cela a pris beaucoup de temps. »

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