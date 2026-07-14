AFP
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Manchester United a officialisé la signature du gardien expérimenté Karl Darlow, en provenance de Newcastle, sous la forme d’un transfert gratuit
Les Red Devils ont officialisé l’arrivée d’un gardien de but remplaçant.
Manchester United a rapidement recruté Darlow, libre après son départ de Leeds, pour renforcer son effectif. Ce gardien expérimenté est la deuxième recrue estivale du club, après Andrey Santos. Le gardien de 35 ans a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028, assorti d'une option d'une saison supplémentaire, afin d'assurer la relève de Lammens après le retour d'Andre Onana à Trabzonspor, où il était prêté. Cette arrivée comble efficacement le vide dans l'effectif et ouvre la voie au retour d'Altay Bayindir en Turquie ainsi qu'à un nouveau prêt pour Radek Vitek.
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Darlow savoure cette occasion unique
Le gardien chevronné a exprimé sa fierté de rejoindre un Manchester United en pleine dynamique. Darlow a affirmé être prêt à jouer au plus haut niveau et à apporter un soutien sans faille à ses nouveaux coéquipiers pour maintenir les exigences du club.
S'exprimant sur le site officiel du club, il a déclaré : « Je suis extrêmement fier de signer à Manchester United. Je rejoins un excellent groupe de gardiens et j’ai hâte que nous nous poussions mutuellement pour maintenir les standards les plus élevés, comme l’exige ce club. C’est une opportunité exceptionnelle ; tout le monde voit à quel point c’est une période passionnante pour le club et j’ai hâte de jouer mon rôle en soutenant mes coéquipiers et en contribuant à faire progresser le groupe. »
De son côté, Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, a accueilli avec enthousiasme l’arrivée de ce gardien expérimenté, saluant sa mentalité d’élite et ses qualités avérées. Il a ajouté : « Karl a prouvé sa capacité à évoluer au plus haut niveau ; son éthique de travail et sa personnalité déterminée font de lui un renfort de premier plan pour notre effectif. Nous sommes ravis d’ajouter un joueur de sa qualité et de son expérience à notre excellent groupe de gardiens. »
Tous les postes réservés aux joueurs formés au club sont pourvus.
L’arrivée de l’ancien gardien de Newcastle United apporte un atout immédiat et décisif à la stratégie de transfert national des Red Devils. Au-delà du renforcement de l’effectif global des gardiens, le profil de Darlow est essentiel pour aider le club à respecter les règles de la Premier League en matière de quota de joueurs formés localement.
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La phase d’intégration de pré-saison débute bientôt
Darlow va désormais s’immerger dans un programme d’entraînement pré-saison intensif pour convaincre le staff technique de ses qualités. Le gardien chevronné devrait livrer une concurrence acharnée à Lammens, que Zlatan Ibrahimovic a récemment jugé « surestimé ». Le transfert étant officiel, la direction d’Old Trafford va rapidement se tourner vers la finalisation des négociations concernant Youri Tielemans, pressenti comme la prochaine grande recrue du club.
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