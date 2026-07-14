Le gardien chevronné a exprimé sa fierté de rejoindre un Manchester United en pleine dynamique. Darlow a affirmé être prêt à jouer au plus haut niveau et à apporter un soutien sans faille à ses nouveaux coéquipiers pour maintenir les exigences du club.

S'exprimant sur le site officiel du club, il a déclaré : « Je suis extrêmement fier de signer à Manchester United. Je rejoins un excellent groupe de gardiens et j’ai hâte que nous nous poussions mutuellement pour maintenir les standards les plus élevés, comme l’exige ce club. C’est une opportunité exceptionnelle ; tout le monde voit à quel point c’est une période passionnante pour le club et j’ai hâte de jouer mon rôle en soutenant mes coéquipiers et en contribuant à faire progresser le groupe. »

De son côté, Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, a accueilli avec enthousiasme l’arrivée de ce gardien expérimenté, saluant sa mentalité d’élite et ses qualités avérées. Il a ajouté : « Karl a prouvé sa capacité à évoluer au plus haut niveau ; son éthique de travail et sa personnalité déterminée font de lui un renfort de premier plan pour notre effectif. Nous sommes ravis d’ajouter un joueur de sa qualité et de son expérience à notre excellent groupe de gardiens. »