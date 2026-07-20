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Donny Afroni

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Manchester United a officialisé l’arrivée de l’ailier « prometteur » de Tottenham pour un montant de 8 millions de livres sterling

Mercato
Manchester United
T. Thompson
Premier League
Tottenham

Manchester United a renforcé ses options offensives pour l’avenir en finalisant le transfert de l’ailier très prometteur Tynan Thompson, en provenance de Tottenham Hotspur. Le jeune joueur de 18 ans rejoint Old Trafford dans le cadre d’un accord évalué à 8 millions de livres sterling, selon les informations disponibles, y compris des primes liées aux performances.

  • Manchester United recrute un jeune talent très prometteur des Spurs.

    Manchester United a finalisé le recrutement de Thompson, jusqu’alors sous contrat avec Tottenham. Ce coup de maître renforce l’effectif mancunien, qui a devancé plusieurs prétendants nationaux et européens pour s’attacher les services de l’international anglais des moins de 18 ans.

    Si les modalités financières n’ont pas été communiquées, le Daily Mail évoque un montant initial de 4 millions de livres sterling, assorti de 4 millions de livres de primes liées aux performances et d’une clause de 20 % sur la plus-value en cas de revente au profit des Spurs.



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  • Manchester United est ravi d'accueillir un jeune joueur « prometteur ».

    Formé à Tottenham depuis l’âge de 12 ans, Tynan Thompson quitte donc le centre de formation des Spurs après six années passées sur place. Dans un communiqué officiel, Manchester United a confirmé l’accord pour le transfert de l’ailier prometteur, sous réserve de son enregistrement administratif. International anglais des jeunes, il arrive en provenance de Tottenham Hotspur.

    Âgé de 18 ans, il a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière avec les U18 et les U21, dont 7 réalisations en 7 matchs de Ligue des jeunes de l’UEFA. Ses performances lui ont valu d’être convoqué à plusieurs reprises dans le groupe professionnel des Spurs. Tout le monde à United lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses vœux de réussite pour l’avenir. »



  • Le recrutement d'INEOS se poursuit

    Thompson est la dernière recrue en date d'une période très chargée pour Manchester United, qui a déjà conclu plusieurs transferts de premier plan visant à renforcer le onze de départ et à élargir l'effectif. Avant de s'attacher les services de l'ailier des Spurs, Manchester United avait déjà finalisé les transferts de Youri Tielemans, d'Andrey Santos et du gardien chevronné Karl Darlow.

    L’arrivée de Thompson traduit la volonté de renforcer la qualité du centre de formation tout en offrant à Michael Carrick des options offensives polyvalentes.

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    Parcours vers l'équipe première à Old Trafford

    Malgré son jeune âge, Thompson a déjà frôlé le monde des seniors lors de sa dernière saison à Tottenham. Ses performances régulières en matière de buts et sa créativité lui ont valu à plusieurs reprises une place dans les compositions de l'équipe première des Spurs. Il a notamment été retenu comme remplaçant non utilisé lors de deux rencontres de Ligue des champions, signe qu’il était déjà considéré capable de gérer la pression du plus haut niveau. Thompson devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers de Manchester United d’ici peu, et le staff du club a hâte de l’intégrer à l’environnement d’entraînement.

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