Manchester United a officialisé l’arrivée de l’ailier « prometteur » de Tottenham pour un montant de 8 millions de livres sterling

Manchester United a finalisé le recrutement de Thompson, jusqu’alors sous contrat avec Tottenham. Ce coup de maître renforce l’effectif mancunien, qui a devancé plusieurs prétendants nationaux et européens pour s’attacher les services de l’international anglais des moins de 18 ans.

Si les modalités financières n’ont pas été communiquées, le Daily Mail évoque un montant initial de 4 millions de livres sterling, assorti de 4 millions de livres de primes liées aux performances et d’une clause de 20 % sur la plus-value en cas de revente au profit des Spurs.







