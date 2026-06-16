Manchester United a formulé une demande de transfert inattendue pour Crysencio Summerville, alors que le montant du transfert de l’ailier néerlandais de West Ham a été dévoilé

L’international néerlandais s’est imposé comme une cible extrêmement intéressante pour les dirigeants d’Old Trafford après avoir inscrit un but typique lors du match nul 2-2 des Pays-Bas contre le Japon dans le cadre du tournoi. Bien qu’il ait été relégué de l’élite avec West Ham, l’ancienne star de Leeds United a vu sa cote monter en flèche sur la scène internationale en marquant lors de ce même match nul 2-2. Selon The Athletic, Manchester United aurait déjà entamé des démarches officielles pour recruter l’attaquant, qui dispose encore de trois ans de contrat à l’est de Londres.



