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Manchester United a formulé une demande de transfert inattendue pour Crysencio Summerville, alors que le montant du transfert de l’ailier néerlandais de West Ham a été dévoilé
Les Red Devils préparent une offensive pour recruter un ailier.
L’international néerlandais s’est imposé comme une cible extrêmement intéressante pour les dirigeants d’Old Trafford après avoir inscrit un but typique lors du match nul 2-2 des Pays-Bas contre le Japon dans le cadre du tournoi. Bien qu’il ait été relégué de l’élite avec West Ham, l’ancienne star de Leeds United a vu sa cote monter en flèche sur la scène internationale en marquant lors de ce même match nul 2-2. Selon The Athletic, Manchester United aurait déjà entamé des démarches officielles pour recruter l’attaquant, qui dispose encore de trois ans de contrat à l’est de Londres.
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Carrick explore différentes options tactiques
Les recruteurs d’Old Trafford suivent depuis longtemps cet ailier au physique explosif et aux qualités techniques hors norme. L’entraîneur Michael Carrick voit en ce avant-centre, dont la vitesse fait des ravages, un atout majeur pour dynamiser son attaque. Sa capacité à déborder depuis la gauche et à se montrer constamment dangereux devant le but est déjà démontrée. Ses performances solides sur la plus grande scène internationale convainquent pleinement les dirigeants du club qu’il peut s’adapter sans difficulté au niveau de la Ligue des champions.
L'avenir de Rashford déterminera les dépenses estivales du club.
Toute démarche officielle visant à recruter l’ailier, évalué à 50 millions de livres sterling, dépend entièrement de Rashford, dont l’option d’achat de 30 millions d’euros détenue par Barcelone a officiellement expiré lundi. Si l’international anglais revient à Manchester le mois prochain pour honorer les deux années restantes de son contrat, le transfert de Summerville sera probablement suspendu. Manchester United privilégie une vente définitive de Rashford, qui disposerait d’une clause libératoire de 40 millions de livres sterling accessible à tous les prétendants, à l’exception de Manchester City et de Liverpool.
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Le renforcement du milieu de terrain demeure la priorité absolue.
Manchester United poursuit sa quête de renfort au milieu de terrain. Le club a déjà finalisé l’arrivée d’Ederson en provenance d’Atalanta et négocie activement avec l’agent Jorge Mendes pour recruter Mateus Fernandes, jeune pépite de 21 ans évoluant à West Ham. Parallèlement, Summerville reste concentré sous les ordres de Ronald Koeman, alors que les Pays-Bas ambitionnent d’aller le plus loin possible dans les phases à élimination directe de la Coupe du monde.