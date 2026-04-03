Manchester United a fait savoir à Cesc Fàbregas qu'il « réfléchirait » à l'offre d'emploi à Old Trafford, malgré ses liens avec Arsenal et Chelsea

Abordant le sujet de Manchester United sous la direction de Carrick, Materazzi a vivement salué le travail de l'ancien milieu de terrain. « Manchester United doit faire confiance à Carrick, car le travail qu'il accomplit actuellement est excellent », a-t-il déclaré.

Il a également souligné le lien qui unit Carrick au club : « Il connaît tout de Manchester United. C’est un homme sérieux. Je l’apprécie beaucoup. »

On a demandé à Materazzi si l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, pourrait devenir l'entraîneur de United, mais il s'est interrogé sur la nécessité d'un changement d'entraîneur pour les Red Devils. « Conte est l'un des meilleurs entraîneurs au monde… peut-être que Conte est la solution ? Mais avec Carrick, ils sont déjà en train de construire quelque chose de plus grand, alors pourquoi ne pas rester avec Carrick ? »