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Manchester United a fait savoir à Cesc Fàbregas qu'il « réfléchirait » à l'offre d'emploi à Old Trafford, malgré ses liens avec Arsenal et Chelsea
Fabregas serait prêt à rejoindre un grand club de Premier League
Dans une interview accordée à Hajper, Materazzi a révélé que Fabregas n'écarterait pas la possibilité de prendre les rênes de Manchester United si on lui proposait ce poste cet été. « Si Manchester United sollicitait Cesc Fabregas, il y réfléchirait. Chelsea aussi », a-t-il déclaré.
Malgré les liens profonds qui unissent l'Espagnol à Arsenal et à Chelsea, Materazzi a souligné que l'attrait des plus grands clubs de Premier League restait indéniable.
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Le projet Como pourrait retarder la prochaine étape
Materazzi a également souligné l'importance du projet actuel de Fabregas, laissant entendre qu'un transfert ne se ferait peut-être pas tout de suite. « Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester United sont toutes de très grandes équipes de Premier League, mais Côme est un club qui dispose de beaucoup d'argent et je ne sais pas si Fabregas ne voudrait pas essayer de rester une année de plus pour mener Côme en Ligue des champions et montrer ce dont il est capable », a-t-il expliqué. « Peut-être qu’il pourrait surprendre tout le monde et remporter le championnat avec Côme ? »
On mise sur Carrick pour remporter le succès
Abordant le sujet de Manchester United sous la direction de Carrick, Materazzi a vivement salué le travail de l'ancien milieu de terrain. « Manchester United doit faire confiance à Carrick, car le travail qu'il accomplit actuellement est excellent », a-t-il déclaré.
Il a également souligné le lien qui unit Carrick au club : « Il connaît tout de Manchester United. C’est un homme sérieux. Je l’apprécie beaucoup. »
On a demandé à Materazzi si l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, pourrait devenir l'entraîneur de United, mais il s'est interrogé sur la nécessité d'un changement d'entraîneur pour les Red Devils. « Conte est l'un des meilleurs entraîneurs au monde… peut-être que Conte est la solution ? Mais avec Carrick, ils sont déjà en train de construire quelque chose de plus grand, alors pourquoi ne pas rester avec Carrick ? »
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Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United s'apprête à disputer une série de matchs décisifs après la trêve internationale, qui mettra à l'épreuve sa dynamique actuelle. Les Red Devils affronteront Leeds United à Old Trafford le 13 avril, avant de se lancer dans un défi bien plus difficile à l'extérieur contre Chelsea, à Stamford Bridge, le 18 avril. Ces rencontres pourraient s'avérer décisives pour leurs chances de terminer parmi les quatre premiers et renforcer encore davantage les arguments en faveur du maintien de Carrick à la tête de l'équipe.