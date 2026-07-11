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Manchester United a été informé que la star française Manu Kone coûterait plus de 45 millions de livres sterling, tandis que les « Red Devils » se tournent vers une nouvelle cible après avoir renoncé à leur offre pour recruter Ederson, de l'Atalanta
Selon les dernières informations, Manchester United s’intéresserait de près à Kone.
Manchester United s'est retiré de manière inattendue d'un accord de 45 millions d'euros (38 millions de livres sterling) visant à recruter le milieu de terrain de l'Atalanta, Ederson, alors que les négociations avaient atteint un stade avancé après la fin de ses examens médicaux. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants d’Old Trafford se sont immédiatement tournés vers la pépite française de la Roma, Manu Koné. Cette manœuvre express vise à renforcer sans délai un milieu de terrain où Koné, réputé pour sa puissance physique, correspondrait parfaitement aux exigences de la Premier League.
- Getty Images Sport
Manchester United renonce à recruter Ederson
La décision soudaine de Manchester United de se retirer de la course pour Ederson a suscité une vive surprise en Italie, d’autant plus que les conditions personnelles ainsi qu’un montant de base de 40,5 millions d’euros (34,4 millions de livres sterling), majoré de 4,5 millions d’euros (3,8 millions de livres sterling) de primes, avaient été convenus dès le mois de juin.
Selon Sky Sport Italia et Fabrizio Romano, le club s’est retiré après avoir exigé des examens médicaux complémentaires approfondis. L’Atalanta demeure néanmoins convaincue que cet échec est dû à un revirement du club de Premier League plutôt qu’à de réelles inquiétudes concernant la condition physique du milieu de terrain, lequel était suffisamment en forme pour être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde.
La Roma exige une indemnité de transfert élevée.
Le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, déploie actuellement une stratégie de transferts complexe, axée sur les plus-values, afin de respecter les règles du fair-play financier. Selon le *Corriere dello Sport*, la position des Giallorossi demeure intransigeante : le club a fixé à 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) le prix plancher pour le milieu de terrain, en raison de ses performances exceptionnelles sur la scène internationale. Selon le quotidien transalpin, une proposition de 50 millions d’euros (42,5 millions de livres sterling) serait encore jugée insuffisante pour que le club italien autorise le départ de son joueur vedette vers l’Angleterre.
- AFP
Une refonte du milieu de terrain attend Manchester United
La direction de Manchester United doit désormais agir avec détermination pour formaliser une nouvelle proposition avant la fin du mercato estival. L'échec du dossier Ederson place le club sous une pression énorme pour veiller à ne pas répéter les erreurs passées lors des négociations avec l'AS Rome, d'autant plus que la concurrence internationale pour Kone devrait s'intensifier.
Parallèlement, l’avenir d’Ederson à l’Atalanta demeure incertain : il doit choisir entre réintégrer le groupe sous les ordres du nouvel entraîneur Maurizio Sarri ou explorer d’autres options avant la clôture du mercato.
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