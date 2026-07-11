La décision soudaine de Manchester United de se retirer de la course pour Ederson a suscité une vive surprise en Italie, d’autant plus que les conditions personnelles ainsi qu’un montant de base de 40,5 millions d’euros (34,4 millions de livres sterling), majoré de 4,5 millions d’euros (3,8 millions de livres sterling) de primes, avaient été convenus dès le mois de juin.

Selon Sky Sport Italia et Fabrizio Romano, le club s’est retiré après avoir exigé des examens médicaux complémentaires approfondis. L’Atalanta demeure néanmoins convaincue que cet échec est dû à un revirement du club de Premier League plutôt qu’à de réelles inquiétudes concernant la condition physique du milieu de terrain, lequel était suffisamment en forme pour être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde.