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Manchester United a entamé des négociations officielles pour recruter Mateus Fernandes, tout en fixant des conditions strictes afin d'éviter une guerre d'enchères estivale concernant le milieu de terrain de West Ham
Une refonte indispensable du milieu de terrain
Le service de recrutement de Manchester United a fait du milieu de terrain central sa priorité pour la reconstruction de l’équipe cet été. L’effectif se retrouve confronté à un vide structurel immédiat suite au départ du vétéran brésilien Casemiro, qui a disputé son dernier match sous les couleurs du club contre Nottingham Forest à Old Trafford.
Kobbie Mainoo et Mason Mount avaient été alignés en double pivot de fortune lors de la dernière journée contre Brighton, et Manuel Ugarte, tombé dans la hiérarchie, devrait quitter le club. Dans ce contexte, United est sous pression pour attirer des renforts de haut niveau.
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Les négociations officielles débutent alors que le chaos règne à West Ham
Selon Roundtable, Manchester United a officiellement ouvert des discussions avec West Ham pour définir les modalités financières du transfert de Mateus Fernandes. Le milieu de terrain, très courtisé, est plus que jamais déterminé à rejoindre Old Trafford, mais le calendrier des négociations bute sur des complications externes majeures.
Le club du London Stadium traverse actuellement une grave crise interne suite au départ très médiatisé de David Sullivan, copropriétaire de longue date, un vide administratif qui menace de retarder les opérations de transfert habituelles.
Les Red Devils souhaitent éviter une longue et pénible saga de transfert.
Carrick pilote activement les négociations pour recruter Fernandes et devrait peser de tout son poids sur la stratégie de transfert du club cet été. Il « adore » le joueur et estime qu’il correspond au profil idéal pour moderniser un milieu de terrain trop longtemps dépendant de ses vétérans.
Néanmoins, le conseil d’administration des Red Devils a fixé des limites financières non négociables : le club n’a aucune intention d’égaler l’évaluation astronomique de 80 millions de livres réclamée par West Ham et refuse de se laisser entraîner dans une saga estivale épuisante et médiatisée.
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Manchester United occupe la première place du classement.
Selon lejournal i Paper, Manchester United est en pole position pour recruter Fernandes, le milieu de terrain de 21 ans ayant placé Old Trafford en tête de sa liste pour un transfert estival. Le talentueux Portugais a réalisé une saison individuelle exceptionnelle malgré la relégation des Hammers en Premier League, attirant l’attention de nombreux clubs européens. Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid s’étaient également positionnés, mais la perspective d’évoluer au « Théâtre des Rêves » semble avoir fait la différence.
La saison passée, il a disputé 39 matchs avec les Hammers toutes compétitions confondues, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.