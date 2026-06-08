Le service de recrutement de Manchester United a fait du milieu de terrain central sa priorité pour la reconstruction de l’équipe cet été. L’effectif se retrouve confronté à un vide structurel immédiat suite au départ du vétéran brésilien Casemiro, qui a disputé son dernier match sous les couleurs du club contre Nottingham Forest à Old Trafford.

Kobbie Mainoo et Mason Mount avaient été alignés en double pivot de fortune lors de la dernière journée contre Brighton, et Manuel Ugarte, tombé dans la hiérarchie, devrait quitter le club. Dans ce contexte, United est sous pression pour attirer des renforts de haut niveau.