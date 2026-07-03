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Yosua Arya

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Manchester United a entamé des discussions avec West Ham en vue d'un transfert de Crysencio Summerville, alors que l'avenir de Marcus Rashford demeure incertain

Mercato
Manchester United
C. Summerville
M. Rashford
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Manchester United a entamé des négociations avec West Ham pour recruter l'ailier néerlandais Crysencio Summerville et renforcer son attaque cet été. Toutefois, tout accord dépendra probablement de l'avenir de Marcus Rashford, l'incertitude entourant l'international anglais retardant toujours les projets de transfert des Red Devils.

  • Manchester United intensifie ses efforts pour recruter Summerville

    Manchester United a renforcé son intérêt pour l’ailier de West Ham, Summerville, et les deux clubs sont désormais en contact direct au sujet d’un éventuel transfert estival, selon talkSPORT. Les discussions en sont encore à un stade précoce, mais le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’une des principales cibles offensives des Red Devils. Son recrutement devrait coûter environ 50 millions de livres sterling, après ses performances remarquées la saison dernière et lors de la Coupe du monde.



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    Les exploits de la Coupe du monde font grimper le cours de l'action

    La cote de Summerville a flambé grâce à ses prestations sous le maillot orange sur la scène internationale. Malgré l’élimination des Pays-Bas par le Maroc en seizièmes de finale, l’ailier a brillé sous les ordres de Ronald Koeman. Il a ouvert son compteur but lors des deux premières journées de la phase de groupes et offert une passe décisive cruciale à Cody Gakpo en phase à élimination directe.

    Si Manchester United explore parallèlement d’autres options, dont celle menant à Ismaila Sarr (Crystal Palace), pour se couvrir sur les ailes, l’élimination des Pays-Bas offre aux Red Devils une occasion en or de négocier directement avec le jeune talent.

  • Le dilemme Rashford

    Si le nom de Summerville est évoqué, toute avancée concrète sur le dossier d’un nouvel ailier reste tributaire de la situation de Rashford. L’international anglais doit revenir à Manchester cet été, mais son avenir à long terme à Old Trafford demeure incertain après plusieurs mois loin de l’équipe première.

    L’attaquant n’a plus porté les couleurs mancuniennes depuis 2024, après plusieurs saisons en prêt. Récemment, le FC Barcelone a décidé de ne pas lever l’option d’achat à l’issue de son séjour en Liga, le plaçant à la croisée des chemins. S’il pourrait encore s’inscrire dans les plans du club, sa clause libératoire de 40 millions de livres sterling – valable pour tout club sauf Manchester City et Liverpool – continue d’alimenter les spéculations sur le marché des transferts.

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    Manchester United attend de voir plus clair avant de passer à l’action.

    Manchester United devrait poursuivre ses discussions avec West Ham tout en surveillant de près la situation de Rashford. Le sort de l’international anglais déterminera probablement si le club peut finaliser un accord pour Summerville ou s’il doit se tourner vers d’autres options offensives sur les ailes.

    L’attaquant a conclu la saison de Premier League avec cinq buts et quatre passes décisives en 31 apparitions. Bien que West Ham ait été relégué, Manchester United estime que l’ailier possède encore une marge de progression significative en cas de transfert.

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