La cote de Summerville a flambé grâce à ses prestations sous le maillot orange sur la scène internationale. Malgré l’élimination des Pays-Bas par le Maroc en seizièmes de finale, l’ailier a brillé sous les ordres de Ronald Koeman. Il a ouvert son compteur but lors des deux premières journées de la phase de groupes et offert une passe décisive cruciale à Cody Gakpo en phase à élimination directe.

Si Manchester United explore parallèlement d’autres options, dont celle menant à Ismaila Sarr (Crystal Palace), pour se couvrir sur les ailes, l’élimination des Pays-Bas offre aux Red Devils une occasion en or de négocier directement avec le jeune talent.