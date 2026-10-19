Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United a des regrets sur le marché des transferts ! Rio Ferdinand est « tellement dégoûté » alors qu’Ayyoub Bouaddi, le jeune joueur de Manchester City à 86 millions de livres, s’illustre
L’investissement de 86 millions de livres de Manchester City porte déjà ses fruits
Ferdinand a fait part de son immense déception après l’échec de son club à recruter Bouaddi, qui a finalement rejoint son rival Manchester City lors d’un transfert retentissant cet été. Le club mancunien s’est attaché les services de l’international marocain de 19 ans pour la somme vertigineuse de 86 millions de livres sterling, faisant de lui l’adolescent le plus cher de l’histoire de la Premier League.
Bouaddi est arrivé à l’Etihad Stadium avec un contrat de cinq ans, dans le cadre d’une importante refonte du milieu de terrain entreprise par Manchester City après les départs de Rodri pour le FC Barcelone et de Tijani Reinders pour la Saudi Pro League.
- Getty Images Sport
Ferdinand déplore l’occasion manquée par United
La frustration à Old Trafford est d’autant plus grande que Bouaddi n’a pas tardé à montrer pourquoi il était l’un des espoirs les plus courtisés du football européen. Ferdinand a rappelé qu’il vantait les qualités du jeune joueur depuis plus d’un an et encourageait les grands clubs à prêter attention au talent qui émergeait en France.
« Vous avez vu Bouaddi entrer en jeu ? C’est pour cela que je parle de lui depuis un an et que j’en ai parlé pendant le mercato estival », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube. « Il est entré en jeu et a montré au PSG qu’il était peut-être passé à côté d’un joueur qui évoluait tout près de chez lui lorsqu’il jouait en France. »
Une étoile montante fait immédiatement la différence
La récente prestation de Bouaddi en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain a poussé Ferdinand à exprimer publiquement ses regrets. Malgré la défaite de Manchester City lors de cette rencontre, l’entrée en jeu de l’adolescent en seconde période a marqué les observateurs. Il a fait preuve d’un sang-froid étonnant pour son jeune âge.
Ferdinand a souligné l’investissement considérable consenti par Manchester City, comparant le montant de son transfert à celui d’autres opérations d’envergure pour montrer à quel point le club croit en son potentiel. « Il a eu 19 ans ce mois-ci, non ? Son indemnité de transfert équivaut à celles de [Andrey] Santos et [Youri] Tielemans réunies, a expliqué Ferdinand. Manchester United était sur le coup, à 100 %, mais le montant était tout simplement trop élevé. Rien que sa petite entrée en jeu contre le PSG, ça te fait dire : ‹ Oh, je n’arrive pas à croire qu’on l’ait laissé filer. Je n’arrive pas à y croire. › Je suis tellement dégoûté, tellement dégoûté. Il est trop fort ! Il est tellement calme sous la pression. »
- News Images
Asseoir sa domination au milieu de terrain de Manchester City
Après sa performance remarquée sur la scène européenne, Bouaddi a connu sa première titularisation en Premier League lors d’une victoire difficile 3-2 contre Ipswich Town à l’Etihad Stadium. Le jeune joueur a montré sa polyvalence tactique en occupant un rôle de numéro six placé devant la défense, ce qui a donné davantage de liberté offensive à ses coéquipiers expérimentés.
Ferdinand a estimé que le jeune joueur pourrait, à terme, avoir plus d’impact que d’autres recrues comme Enzo Fernandez et Elliot Anderson, grâce à ses qualités particulières et à son profil physique. « Man City a tellement de matches qu’il peut répartir la charge de travail. Vu son âge, on peut le faire jouer par intermittence, mais cela ne lui conviendra bientôt plus, car c’est un footballeur incroyable », a déclaré Ferdinand.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles