Ferdinand a fait part de son immense déception après l’échec de son club à recruter Bouaddi, qui a finalement rejoint son rival Manchester City lors d’un transfert retentissant cet été. Le club mancunien s’est attaché les services de l’international marocain de 19 ans pour la somme vertigineuse de 86 millions de livres sterling, faisant de lui l’adolescent le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Bouaddi est arrivé à l’Etihad Stadium avec un contrat de cinq ans, dans le cadre d’une importante refonte du milieu de terrain entreprise par Manchester City après les départs de Rodri pour le FC Barcelone et de Tijani Reinders pour la Saudi Pro League.