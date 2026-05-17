Manchester United a confirmé le départ de Tyrell Malacia, qui quittera le club en tant qu’agent libre après seulement deux apparitions lors de la saison 2025-2026

Malacia quittera le club à l’expiration de son contrat en juin, un tournant décisif pour un joueur qui n’a jamais réussi à imposer sa régularité ni à retrouver une condition physique optimale à Manchester.

La décision de laisser partir gratuitement l’international néerlandais s’inscrit dans la stratégie de United de réduire sa masse salariale et de se séparer des joueurs qui n’ont pas réussi à s’imposer comme titulaires réguliers.

Après une saison où il n’a disputé que deux matches, le joueur et le club estiment qu’un nouveau départ est la meilleure solution pour relancer sa carrière, aujourd’hui au point mort.

Manchester United a officialisé son départ imminent dans un communiqué : « Tyrell Malacia quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur néerlandais était sur le banc lors de la victoire palpitante 3-2 contre Nottingham Forest, lors de notre dernier match à domicile de la saison. Tyrell a rejoint les Reds en provenance du Feyenoord en juillet 2022 et a disputé 49 matches avec l’équipe première au total. Prêté au PSV Eindhoven une partie de la saison dernière, il n’a disputé que deux matchs cette année, entrant en jeu à Old Trafford puis sur la pelouse de St James’ Park face aux Magpies. Il figurait également dans le groupe vainqueur de la Carabao Cup 2023 aux dépens des mêmes Tynesiders d’Eddie Howe. Le club tient à le remercier pour son engagement et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. »







