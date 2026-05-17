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Manchester United a confirmé le départ de Tyrell Malacia, qui quittera le club en tant qu’agent libre après seulement deux apparitions lors de la saison 2025-2026
Malacia devrait changer de club cet été.
Malacia quittera le club à l’expiration de son contrat en juin, un tournant décisif pour un joueur qui n’a jamais réussi à imposer sa régularité ni à retrouver une condition physique optimale à Manchester.
La décision de laisser partir gratuitement l’international néerlandais s’inscrit dans la stratégie de United de réduire sa masse salariale et de se séparer des joueurs qui n’ont pas réussi à s’imposer comme titulaires réguliers.
Après une saison où il n’a disputé que deux matches, le joueur et le club estiment qu’un nouveau départ est la meilleure solution pour relancer sa carrière, aujourd’hui au point mort.
Manchester United a officialisé son départ imminent dans un communiqué : « Tyrell Malacia quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur néerlandais était sur le banc lors de la victoire palpitante 3-2 contre Nottingham Forest, lors de notre dernier match à domicile de la saison. Tyrell a rejoint les Reds en provenance du Feyenoord en juillet 2022 et a disputé 49 matches avec l’équipe première au total. Prêté au PSV Eindhoven une partie de la saison dernière, il n’a disputé que deux matchs cette année, entrant en jeu à Old Trafford puis sur la pelouse de St James’ Park face aux Magpies. Il figurait également dans le groupe vainqueur de la Carabao Cup 2023 aux dépens des mêmes Tynesiders d’Eddie Howe. Le club tient à le remercier pour son engagement et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. »
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Des difficultés pour retrouver la forme à Old Trafford
Le parcours de Malacia à Manchester United illustre cruellement comment des blessures répétées peuvent freiner une carrière prometteuse. Après une première saison où il avait bousculé la hiérarchie devant Luke Shaw, le défenseur a progressivement disparu des feuilles de match, enchaînant les interventions chirurgicales et les programmes de rééducation pour tenter de retrouver son niveau.
Le club a fait preuve de patience tout au long de son long parcours vers la guérison, mais son manque de régularité a finalement contraint l’équipe de recrutement à se tourner vers d’autres options. À l’approche de la saison 2026-2027 et alors que le nouveau maillot domicile vient d’être dévoilé, les Red Devils se concentrent sur un renouvellement de l’effectif qui, malheureusement, n’inclut plus le Néerlandais de 24 ans.
L’entraîneur par intérim Michael Carrick a salué son parcours devant le public d’Old Trafford après la dernière sortie à domicile contre Forest, dimanche : « Il y a Tyrell, dont j’ai parlé aux garçons avant le coup d’envoi. Il a traversé une période difficile à cause de blessures. Je vous encourage à lui montrer votre soutien. »
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Casemiro et Hojlund en tête des départs estivaux
Malacia ne devrait pas être le seul cadre à quitter le club, alors que Carrick entend remodeler l’effectif à son image lors du prochain mercato. Le milieu de terrain expérimenté Casemiro quittera lui aussi Old Trafford à l’expiration de son contrat.
Même sort pour Rasmus Hojlund, qui a confirmé son départ définitif vers Naples après un prêt concluant en Italie.
L’attaquant danois a déjà adressé un émouvant message d’adieu aux supporters mancuniens, et son départ devrait générer une somme conséquente que le club réinvestira lors du mercato estival pour de nouvelles recrues.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Sur la pelouse, Manchester United a sécurisé la troisième place de la Premier League grâce à une victoire 3-2, pleine d’énergie, face à Forest dimanche. La rencontre a été marquée par la performance historique de Bruno Fernandes, qui a rejoint Kevin De Bruyne et Thierry Henry au rang des seuls joueurs à avoir jamais atteint 20 passes décisives en une seule saison de Premier League.
Les Red Devils concluront leur exercice par un déplacement sur la pelouse de Brighton, puis tourneront leur attention vers le mercato estival.