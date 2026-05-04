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Manchester United a conclu un accord surprise pour mettre au repos la star brésilienne Matheus Cunha jusqu’à la fin de la saison, afin de préserver sa santé à l’approche de la Coupe du monde
La qualification en Ligue des champions permet d'effectuer une rotation de l'effectif.
La décision de mettre l’international brésilien au repos intervient après la victoire de Manchester United face à son grand rival Liverpool dimanche dernier. Cunha a joué un rôle déterminant dans ce succès en inscrivant un but décisif qui a permis aux Red Devils de valider mathématiquement leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.
L’objectif principal du club étant désormais atteint, la direction a accepté de soutenir l’équipe nationale brésilienne. Selon ESPN, cet accord prévoit que le numéro 10 soit dispensé des trois dernières journées de championnat afin de se consacrer entièrement à sa récupération physique.
- AFP
Gérer les problèmes liés aux muscles adducteurs
Cunha souffre de problèmes aux adducteurs depuis plusieurs semaines. Bien qu’il ait poursuivi la compétition sous les ordres de Michael Carrick, allant jusqu’à affronter Liverpool malgré la douleur, le risque d’une déchirure plus grave persiste si sa blessure n’est pas correctement prise en charge.
En le préservant de l’intensité des dernières journées de Premier League, Manchester United et la CBF souhaitent qu’il aborde la Coupe du monde à son meilleur niveau.
Le coup d’envoi de la compétition approche dans un peu plus d’un mois, laissant peu de place à l’erreur dans sa rééducation.
Ancelotti bénéficie d’un coup de pouce décisif
Cette nouvelle devrait réjouir Carlo Ancelotti. Le sélectionneur brésilien fait face à une série de blessures dans son effectif et la perte d’un titulaire comme Cunha aurait sérieusement compromis les chances de la Seleção de soulever le trophée.
Même si l’attaquant est désormais apte, le club et la sélection préfèrent appliquer le principe de précaution. Cette démarche proactive est rare : peu de grands clubs européens placent ainsi les intérêts internationaux avant leurs propres rencontres de fin de saison.
- AFP
Je vais manquer la finale de la saison.
Suite à cet accord, Cunha sera écarté des feuilles de match contre Sunderland, Nottingham Forest et Brighton. Ces rencontres devaient marquer ses dernières apparitions avant le stage de l’équipe nationale, mais il suivra désormais un programme d’entraînement individuel.
Les supporters de United devraient approuver cette décision, tant l’importance du joueur est grande et le maintien du club déjà acquis. Tous les regards se tournent désormais vers le staff médical, afin que la star soit prête pour la plus grande scène du football mondial.