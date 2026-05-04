Manchester United a conclu un accord surprise pour mettre au repos la star brésilienne Matheus Cunha jusqu’à la fin de la saison, afin de préserver sa santé à l’approche de la Coupe du monde

La décision de mettre l’international brésilien au repos intervient après la victoire de Manchester United face à son grand rival Liverpool dimanche dernier. Cunha a joué un rôle déterminant dans ce succès en inscrivant un but décisif qui a permis aux Red Devils de valider mathématiquement leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L’objectif principal du club étant désormais atteint, la direction a accepté de soutenir l’équipe nationale brésilienne. Selon ESPN, cet accord prévoit que le numéro 10 soit dispensé des trois dernières journées de championnat afin de se consacrer entièrement à sa récupération physique.