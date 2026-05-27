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Manchester United a conclu un accord de sponsoring pluriannuel, présenté comme le « plus lucratif » de l’histoire du football
Un partenariat commercial qui bat tous les records
Selon le Daily Mail, Manchester United a conclu un accord de sponsoring des tenues d’entraînement avec Betway, estimé à 20 millions de livres sterling par an. Ce contrat historique intervient après une saison sans partenaire maillot d’entraînement, marquant une victoire majeure pour le département commercial du club. Les experts estiment qu’il s’agit de l’accord le plus lucratif jamais signé dans le sport pour des tenues d’entraînement.
Le timing de ce partenariat est stratégique, car la réglementation de la Premier League prévoit d’interdire aux sociétés de jeux d’argent d’apparaître sur le devant des maillots de match à partir de la saison prochaine. En s’assurant Betway comme partenaire pour les tenues d’entraînement, Manchester United contourne habilement ces nouvelles restrictions tout en maximisant ses revenus. Une annonce officielle est attendue sous peu, bien que le club n’ait pour l’instant fait aucun commentaire sur les termes spécifiques de ce contrat pluriannuel.
- AFP
Michael Carrick bénéficie d’un coup de pouce financier
Cet apport de capitaux arrive à point nommé pour l’entraîneur Michael Carrick, dont le contrat d’intérim a récemment été transformé en contrat définitif. Manchester United se prépare à un mercato estival très chargé, et l’accord conclu avec Betway, combiné à la qualification pour la Ligue des champions, pourrait permettre à l’ancien milieu de terrain de disposer d’une enveloppe d’environ 150 millions de livres sterling. Le retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes devrait rapporter au club 80 millions de livres sterling supplémentaires de recettes.
Sur le plan financier, le club affiche une trajectoire ascendante malgré les récents bouleversements : un bénéfice d’exploitation de 37,7 millions de livres sur les neuf mois clos en mars, contre une perte de 3,2 millions un an plus tôt, témoignant des premiers fruits d’une transformation commerciale rigoureuse et d’une politique de réduction des coûts.
United approuve les coupes budgétaires drastiques de Ratcliffe
Depuis l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe, le club a engagé une restructuration interne ambitieuse afin d’optimiser ses opérations. Cette démarche a conduit au licenciement d’environ 400 salariés et à un examen minutieux des dépenses. L’objectif principal de ces mesures était de réduire les coûts et de libérer des ressources supplémentaires pour investir dans l’équipe première et les opérations footballistiques.
Manchester United a confirmé la pertinence de ces mesures, soulignant qu’il « continue de constater les avantages des programmes de réduction des coûts d’exploitation et des effectifs mis en œuvre l’année précédente ». Omar Berrada, directeur général du club, s’est dit « très optimiste quant aux progrès accomplis cette saison et à l’impact positif continu de nos initiatives de transformation ».
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Les Red Devils peuvent aborder l'avenir avec optimisme.
Au-delà de l’équipe première masculine, Manchester United affiche des progrès dans plusieurs domaines, notamment chez les féminines et au centre de formation. Le club reste toutefois plombé par une dette colossale de 650 millions de dollars, héritage du rachat par endettement opéré par la famille Glazer. Malgré cela, les prévisions de chiffre d’affaires révisées pour 2026 ont été revues à la hausse, entre 655 et 665 millions de livres sterling, et l’EBITDA devrait dépasser 200 millions de livres sterling.
Saluant l’impact de l’encadrement technique actuel, Berrada a ajouté : « Terminer troisièmes de Premier League et obtenir notre qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA la saison prochaine témoigne de la progression de notre équipe masculine sur le terrain. Michael Carrick a réalisé un excellent travail lors des 17 matchs qu’il a dirigés et nous sommes ravis qu’il demeure en poste en tant qu’entraîneur principal. Notre équipe féminine a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA et s’est également qualifiée pour la première fois pour la finale de la Coupe de la Ligue. Elle participera une nouvelle fois à la World Sevens Series. Du côté de l’académie, notre qualification pour la finale de la FA Youth Cup et celle des barrages de la PL2 témoigne également de notre engagement continu en faveur de la formation des jeunes. »