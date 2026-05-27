Manchester United a conclu un accord de sponsoring pluriannuel, présenté comme le « plus lucratif » de l’histoire du football

Selon le Daily Mail, Manchester United a conclu un accord de sponsoring des tenues d’entraînement avec Betway, estimé à 20 millions de livres sterling par an. Ce contrat historique intervient après une saison sans partenaire maillot d’entraînement, marquant une victoire majeure pour le département commercial du club. Les experts estiment qu’il s’agit de l’accord le plus lucratif jamais signé dans le sport pour des tenues d’entraînement.

Le timing de ce partenariat est stratégique, car la réglementation de la Premier League prévoit d’interdire aux sociétés de jeux d’argent d’apparaître sur le devant des maillots de match à partir de la saison prochaine. En s’assurant Betway comme partenaire pour les tenues d’entraînement, Manchester United contourne habilement ces nouvelles restrictions tout en maximisant ses revenus. Une annonce officielle est attendue sous peu, bien que le club n’ait pour l’instant fait aucun commentaire sur les termes spécifiques de ce contrat pluriannuel.