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Manchester United a conclu un accord de 38 millions de livres sterling pour Ederson, alors que les détails du contrat du milieu de terrain de l’Atalanta sont dévoilés
Les Red Devils ont trouvé un accord avec l’Atalanta.
Selon Sky Sports, Manchester United a trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert d’Ederson, pour un montant total de 38 millions de livres sterling. Les Red Devils s’apprêtent à verser un montant initial de 34 millions de livres sterling (40,5 millions d’euros, 45,7 millions de dollars) pour le joueur de 26 ans, auxquels s’ajouteront jusqu’à 3,8 millions de livres (4,5 millions d’euros, 5 millions de dollars) de bonus potentiels. Le transfert doit être finalisé avant juillet, sous réserve que le joueur passe avec succès ses examens médicaux à Carrington.
L’international brésilien s’engagera pour quatre ans à Old Trafford, avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire. Ce dossier intervient après un intérêt soutenu de United, qui voit depuis longtemps dans l’ancien joueur de Salernitana une cible prioritaire afin d’apporter un dynamisme indispensable à son dispositif tactique, sous la houlette de Carrick.
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Un coup de pouce financier booste la campagne de recrutement de Carrick
Ces premières opérations sur le marché des transferts ont été rendues possibles par une profonde restructuration des finances du club. Selon des informations récentes, Manchester United disposerait d’une marge de manœuvre financière significative pour les dépenses estivales, après avoir remboursé 110 millions de livres sterling de dette au cours des dernières semaines. Cette flexibilité budgétaire a permis à l’équipe en charge du recrutement d’agir avec détermination et d’éviter les négociations interminables qui avaient entravé les précédents mercatos.
Le directeur général Omar Berrada a récemment affirmé cet optimisme : « Nous sommes très confiants quant aux progrès du club cette saison et à l’impact positif continu de nos initiatives de transformation commerciale. » Grâce à ces économies et à l’amélioration des sources de revenus, Carrick dispose désormais des outils nécessaires pour garantir que United reste en conformité avec les réglementations financières tout en continuant à rechercher activement les meilleurs talents.
Le remodelage du milieu de terrain se poursuit avec la quête de Fernandes.
Si l’arrivée d’Ederson s’apparente à un coup de maître, elle ne devrait pas être la dernière au milieu de terrain. Selon plusieurs sources, Manchester United serait en pole position pour recruter Mateus Fernandes, le jeune espoir portugais de 21 ans évoluant à West Ham. Considéré comme une solution à long terme, il pourrait former un duo prometteur avec le capitaine Bruno Fernandes dans un entrejeu remanié.
Plusieurs arrivées sont prévues, car le club s’apprête à remanier son effectif : le vétéran Casemiro devrait quitter Old Trafford, et Manuel Ugarte, dont la première saison a déçu, pourrait également partir.
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Carrick vise de nouveaux objectifs
Le recrutement d’Ederson n’est que le début d’un été qui s’annonce chargé. Au-delà du milieu de terrain, la direction du club accorde également la priorité au renforcement du flanc gauche et à l’arrivée d’un nouveau latéral gauche spécialisé. Malgré l’investissement considérable déjà consenti pour Ederson, le club devrait poursuivre sa recherche d’un milieu défensif dédié, capable d’assurer le relais défensif que Casemiro offrait autrefois.
En sécurisant Ederson et en poursuivant activement les autres cibles prioritaires, la direction entend offrir à Carrick une préparation estivale complète avec son effectif renouvelé. La pression est désormais sur le staff technique, appelé à transformer cet important soutien financier en progrès tangibles sur le terrain dès le mois d’août.