Manchester United a conclu un accord de 38 millions de livres sterling pour Ederson, alors que les détails du contrat du milieu de terrain de l’Atalanta sont dévoilés

Selon Sky Sports, Manchester United a trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert d’Ederson, pour un montant total de 38 millions de livres sterling. Les Red Devils s’apprêtent à verser un montant initial de 34 millions de livres sterling (40,5 millions d’euros, 45,7 millions de dollars) pour le joueur de 26 ans, auxquels s’ajouteront jusqu’à 3,8 millions de livres (4,5 millions d’euros, 5 millions de dollars) de bonus potentiels. Le transfert doit être finalisé avant juillet, sous réserve que le joueur passe avec succès ses examens médicaux à Carrington.

L’international brésilien s’engagera pour quatre ans à Old Trafford, avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire. Ce dossier intervient après un intérêt soutenu de United, qui voit depuis longtemps dans l’ancien joueur de Salernitana une cible prioritaire afin d’apporter un dynamisme indispensable à son dispositif tactique, sous la houlette de Carrick.



