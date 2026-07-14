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Manchester United a conclu la vente de Melvine Malard, un record pour le club : l’internationale française s’apprête à quitter les Red Devils pour rejoindre Chelsea, un rival de la WSL, dans le cadre d’un transfert évalué à 850 000 livres sterling
Les Red Devils encaissent un transfert record
Selon *The Guardian*, Manchester United s’apprête à finaliser le transfert de Malard chez son rival Chelsea. La transaction pourrait atteindre 850 000 £, même si certaines sources évoquent plutôt 750 000 £. Les discussions en sont à leur phase finale et le deal devrait être officialisé sous peu.
Les Red Devils avaient tenté de prolonger l’attaquante, qui dispose encore d’un an de contrat, mais la joueuse a manifesté son désir de relever un nouveau défi. Le club préfère donc récupérer une indemnité plutôt que de la voir partir libre l’été prochain.
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Manchester United réinvestira l'intégralité de la somme perçue lors du transfert.
Malard a connu une période fructueuse à Manchester, marquant quatre buts en Ligue des champions la saison dernière pour aider Manchester United à atteindre ses premiers quarts de finale européens, ainsi que six buts en WSL en 18 titularisations.
Selon The Guardian, United réinvestira la somme du transfert dans son effectif, et l’équipe dirigée par Marc Skinner devrait se montrer active sur le marché des transferts avant la clôture du mercato, le 3 septembre.
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Retrouvailles avec Bompastor
Ce transfert constitue un coup de maître pour Chelsea et son entraîneuse, Sonia Bompastor. Malard était en effet une cible prioritaire pour le club londonien, qui suivait l’ancienne joueuse lyonnaise depuis longtemps. La joueuse de 26 ans a déjà évolué sous les ordres de l’entraîneuse de Chelsea à Lyon et se réjouit de retrouver la technicienne française.
Les deux femmes entretiennent une amitié de plus de dix ans, née lorsque l’entraîneuse avait convaincu la jeune Réunionnaise de rejoindre Lyon.
Pour Chelsea, l’arrivée de Malard élargit les options offensives du club cet été, d’autant que les Blues viennent aussi de prolonger l’attaquante anglaise Aggie Beever-Jones.
Arsenal recrute une jeune pépite allemande
Alors que Chelsea et Manchester United trustent les Unes des journaux, Arsenal s’est aussi illustré sur le marché des transferts en recrutant l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe. Les Gunners ont officialisé l’arrivée de Lisa Baum, attaquante allemande de 19 ans formée au RB Leipzig, club de Bundesliga.
« Ce championnat est très compétitif et Arsenal est un grand club, je suis donc impatiente de relever ce défi et de me mesurer aux meilleures », a déclaré Baum sur le site officiel d’Arsenal. « Je veux remporter des trophées et progresser sur le plan technique, et Arsenal me semble être le choix idéal pour y parvenir. »
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