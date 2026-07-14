Manchester United a conclu la vente de Melvine Malard, un record pour le club : l’internationale française s’apprête à quitter les Red Devils pour rejoindre Chelsea, un rival de la WSL, dans le cadre d’un transfert évalué à 850 000 livres sterling

Selon *The Guardian*, Manchester United s’apprête à finaliser le transfert de Malard chez son rival Chelsea. La transaction pourrait atteindre 850 000 £, même si certaines sources évoquent plutôt 750 000 £. Les discussions en sont à leur phase finale et le deal devrait être officialisé sous peu.

Les Red Devils avaient tenté de prolonger l’attaquante, qui dispose encore d’un an de contrat, mais la joueuse a manifesté son désir de relever un nouveau défi. Le club préfère donc récupérer une indemnité plutôt que de la voir partir libre l’été prochain.



