Manchester United a bel et bien rencontré l'agent de Bruno Guimarães, alors que la vérité sur l'intérêt pour le transfert de la figure emblématique de Newcastle commence à se dessiner

Il est intéressant de noter que Guimaraes n'est pas le seul joueur de Newcastle à faire actuellement l'objet d'un intérêt de la part d'Old Trafford. Manchester United suit également de près l'international italien Sandro Tonali, qui pourrait être tenté de quitter la région de Tyneside si les Magpies continuent à peiner. Tonali nourrirait en effet l'ambition de disputer des compétitions européennes, ce qui semble de plus en plus improbable à St James' Park cette saison. Newcastle occupe actuellement la neuvième place du classement de la Premier League, loin derrière les places qualificatives pour l'Europe. La situation n'a pas été arrangée par une cuisante défaite 7-2 face à Barcelone en Ligue des champions, un résultat qui a soulevé des questions quant au projet à long terme dans le nord-est. Si Newcastle ne parvient pas à se qualifier pour l'Europa League ou la Ligue des champions, les Red Devils pourraient se retrouver en position d'attirer Guimaraes ou Tonali à Manchester.