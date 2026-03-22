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Manchester United a bel et bien rencontré l'agent de Bruno Guimarães, alors que la vérité sur l'intérêt pour le transfert de la figure emblématique de Newcastle commence à se dessiner
La recherche d'un successeur à Casemiro s'intensifie
Remplacer un joueur de l'envergure de Casemiro n'est pas une mince affaire, mais l'équipe de recrutement de Manchester United a dressé une liste restreinte de profils susceptibles d'avoir un impact similaire. Guimaraes figure en tête de cette liste car il s'intégrerait sans difficulté, s'étant déjà imposé comme l'un des milieux de terrain les plus dominants de la division depuis son arrivée à Newcastle. La décision de recruter le Brésilien intervient à un moment d'incertitude pour Newcastle, qui pourrait avoir du mal à conserver ses joueurs vedettes s'il ne parvient pas à se qualifier pour une compétition européenne.
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Les Red Devils entament des négociations pour recruter la star de Newcastle
Selon UOL, une rencontre aurait eu lieu entre les agents de Guimaraes et ceux de Manchester United afin d'évaluer la faisabilité d'un transfert, une information corroborée par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Guimaraes est considéré comme la recrue idéale, car il correspond exactement au profil recherché par la direction. Il y a également un intérêt financier pour les Red Devils. Malgré son importance pour les Magpies, on estime qu'un montant de l'ordre de 60 millions de livres sterling (80 millions de dollars) pourrait suffire pour s'assurer ses services. Ce prix est considéré comme très abordable pour un joueur de son calibre, d'autant plus que Newcastle pourrait avoir besoin d'équilibrer ses comptes.
Le transfert à St James' Park pourrait concerner Tonali
Il est intéressant de noter que Guimaraes n'est pas le seul joueur de Newcastle à faire actuellement l'objet d'un intérêt de la part d'Old Trafford. Manchester United suit également de près l'international italien Sandro Tonali, qui pourrait être tenté de quitter la région de Tyneside si les Magpies continuent à peiner. Tonali nourrirait en effet l'ambition de disputer des compétitions européennes, ce qui semble de plus en plus improbable à St James' Park cette saison. Newcastle occupe actuellement la neuvième place du classement de la Premier League, loin derrière les places qualificatives pour l'Europe. La situation n'a pas été arrangée par une cuisante défaite 7-2 face à Barcelone en Ligue des champions, un résultat qui a soulevé des questions quant au projet à long terme dans le nord-est. Si Newcastle ne parvient pas à se qualifier pour l'Europa League ou la Ligue des champions, les Red Devils pourraient se retrouver en position d'attirer Guimaraes ou Tonali à Manchester.
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Autres options figurant sur la liste de candidats d'Old Trafford
Si Guimaraes reste la priorité, Manchester United a identifié d'autres solutions de secours pour éviter de se retrouver à court d'effectifs. Elliot Anderson, de Nottingham Forest, s'est imposé comme un candidat sérieux grâce à ses performances impressionnantes sous les ordres de Thomas Tuchel au sein de la sélection anglaise. Malgré les difficultés de Forest, qui se trouve en bas du classement, le joueur de 23 ans est de plus en plus considéré comme un joueur qui a dépassé le niveau de son club actuel, même si Manchester City semble être le favori pour le recruter.
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