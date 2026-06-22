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Manchester United a acquis la « majorité des terrains » requis pour ériger un nouveau stade de 100 000 places, surnommé le « Wembley du Nord », marquant une avancée décisive pour Sir Jim Ratcliffe
L’acquisition stratégique de terrains fait avancer le projet.
Cette acquisition marque une étape décisive pour les projets d’infrastructures à long terme du club. Manchester United a officiellement racheté 25 acres de terrain à Indurent, société du portefeuille de Blackstone. Le site se situe à environ 350 mètres au nord-ouest d’Old Trafford, entre Wharfside Way, Europa Way et John Gilbert Way.
Cette acquisition représente une victoire majeure pour le projet de rénovation mené par Ratcliffe, qui avait qualifié la décision de reconstruire sur le site existant de « choix évident ». Le club poursuit néanmoins des discussions pour acquérir des parcelles plus petites, sans que cela doive retarder les dernières étapes du projet.
- AFP
La préservation du patrimoine de United est au cœur de notre action.
Interrogée sur le site officiel du club, Collette Roche, directrice générale du projet United’s New Stadium Development, a souligné l’importance cruciale du choix de l’emplacement pour préserver l’ancrage historique du club. « L’annonce d’aujourd’hui témoigne des progrès accomplis vers la construction d’un nouveau stade de classe mondiale pour Manchester United et ouvre une nouvelle phase décisive du projet », a déclaré Mme Roche.
« Construire aussi près d’Old Trafford nous permet de préserver le patrimoine, les traditions et les rituels si chers à nos supporters. Trouver le terrain idéal était essentiel, et celui que nous avons acquis nous offre l’espace nécessaire pour ériger un stade véritablement d’exception. »
Un plan de relance de plusieurs milliards de livres pour dynamiser l’économie
Le stade doit devenir la pièce maîtresse d’un vaste projet de revitalisation de 370 acres. Le plan directeur global devrait générer des avantages à long terme pour la communauté locale, notamment la construction d’environ 15 000 nouveaux logements et la création d’environ 48 000 emplois locaux.
Sur le plan économique, l’opération injecterait plus de 7 milliards de livres sterling par an dans l’économie britannique, ce qui en ferait l’un des projets de revitalisation les plus ambitieux du Royaume-Uni. Le club collabore étroitement avec le conseil municipal de Trafford et l’Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTRMDC) pour assurer une intégration parfaite du nouvel équipement aux infrastructures de transport locales et aux plans de rénovation globaux.
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La présentation officielle du plan directeur est prévue pour juillet.
Les supporters n'auront pas longtemps à attendre pour en savoir plus : l'OTRMDC doit présenter, le jeudi 9 juillet, sa vision complète du projet de rénovation d'Old Trafford. La publication du plan directeur apportera des précisions sur le site du stade et l'ensemble du projet d'aménagement.
La plupart des terrains nécessaires étant désormais acquis, le projet entre dans sa phase de conception détaillée et de consultation des supporters, alors que Manchester United poursuit sa vision à long terme d’un nouveau stade de classe mondiale.