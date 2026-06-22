Cette acquisition marque une étape décisive pour les projets d’infrastructures à long terme du club. Manchester United a officiellement racheté 25 acres de terrain à Indurent, société du portefeuille de Blackstone. Le site se situe à environ 350 mètres au nord-ouest d’Old Trafford, entre Wharfside Way, Europa Way et John Gilbert Way.

Cette acquisition représente une victoire majeure pour le projet de rénovation mené par Ratcliffe, qui avait qualifié la décision de reconstruire sur le site existant de « choix évident ». Le club poursuit néanmoins des discussions pour acquérir des parcelles plus petites, sans que cela doive retarder les dernières étapes du projet.