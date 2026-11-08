Parmi les bonnes nouvelles, il y a l’attitude de l’équipe, qui donne l’impression de ne jamais baisser les bras et d’y croire jusqu’au bout. Cela s’était vu face à la Roma en Ligue des champions, avec une remontée de 0-2 à 3-2. Le scénario s’est répété aujourd’hui : les buts de Zirkzee (92e) et Dorgu (96e) ont permis de sauver un match qui semblait perdu. Mais c’est trop peu pour envisager l’avenir avec optimisme. Un avenir qui pourrait s’écrire sans Carrick, lequel a exclu toute possibilité de démissionner après le match. La balle est désormais dans le camp du club, qui prendra le temps de réfléchir dans les prochains jours.