Dix matches disputés, huit points pris. Tel est le bilan de Manchester United, qui aborde la trêve internationale de novembre en pleine zone de relégation, avec un seul point d’avance sur Crystal Palace, dernier avec 7 points. Et si Dorgu n’avait pas inscrit aujourd’hui, à la 94e minute, le but du 4-4 face à Aston Villa, le classement aurait été encore plus défavorable. Les chiffres sont terribles : les Red Devils n’ont remporté qu’un seul match de championnat, le 30 août dernier, 5-2 contre Ipswich. Après la trêve, un choc très attendu les opposera à Liverpool à Anfield.
Manchester United, 4-4 contre Aston Villa : le club aborde la trêve dans la zone de relégation. Carrick en danger
La défense encaisse toujours des buts, Lammens déçoit
Face à l’équipe d’Unai Emery, on a retrouvé les mêmes erreurs, les mêmes limites d’une équipe mal construite, avec peu de leaders et des joueurs qui ne sont pas à la hauteur de ce que représente le maillot aux postes décisifs. Sur les deux premiers buts, inscrits par Alysson et Jackson (aux 1re et 4e minutes), la responsabilité de Lammens est évidente (aujourd’hui, des recruteurs de United étaient en tribune à Monza pour observer Carnesecchi de près). Dans l’ensemble, la défense a encore fait piètre figure. En 10 matches, United a encaissé 19 buts. Seuls Palace, avec 24 buts, et Ipswich, avec 20, ont fait pire.
CARRICK, UN AVENIR INCERTAIN
Parmi les bonnes nouvelles, il y a l’attitude de l’équipe, qui donne l’impression de ne jamais baisser les bras et d’y croire jusqu’au bout. Cela s’était vu face à la Roma en Ligue des champions, avec une remontée de 0-2 à 3-2. Le scénario s’est répété aujourd’hui : les buts de Zirkzee (92e) et Dorgu (96e) ont permis de sauver un match qui semblait perdu. Mais c’est trop peu pour envisager l’avenir avec optimisme. Un avenir qui pourrait s’écrire sans Carrick, lequel a exclu toute possibilité de démissionner après le match. La balle est désormais dans le camp du club, qui prendra le temps de réfléchir dans les prochains jours.
Keane contre Carrick
Après le match, Roy Keane, ancienne gloire de Manchester United, s’en est pris à lui sans détour : « Carrick parle beaucoup, mais ne dit pas grand-chose. Il répète que nous devons resserrer les rangs… Il ferait mieux de se bouger sur ce point. »
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