Manchester City voit son offre de 106 millions de livres sterling pour Elliot Anderson rejetée, tandis que Manchester United se retire de la course et que Nottingham Forest exige un montant record pour un transfert au Royaume-Uni

Selon The Athletic, Forest a clairement fait savoir qu’il ne cédera pas Anderson à City. Le club a déjà rejeté une deuxième offre colossale. La dernière proposition de l’Etihad Stadium s’élevait à 106 millions de livres sterling garanties, avec des bonus pouvant faire grimper le montant total encore plus haut.

Malgré ces chiffres vertigineux, Forest ne cédera pas son joueur tant que l’offre n’aura pas établi un nouveau record de transfert au Royaume-Uni. Le record actuel est détenu par Liverpool, qui avait déboursé 125 millions de livres pour recruter Alexander Isak à Newcastle United l’été dernier. Forest exige donc une somme garantie supérieure à ce montant avant d’envisager de se séparer de son précieux atout.