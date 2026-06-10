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Manchester City voit son offre de 106 millions de livres sterling pour Elliot Anderson rejetée, tandis que Manchester United se retire de la course et que Nottingham Forest exige un montant record pour un transfert au Royaume-Uni
Forest tient bon pour obtenir un transfert record au Royaume-Uni
Selon The Athletic, Forest a clairement fait savoir qu’il ne cédera pas Anderson à City. Le club a déjà rejeté une deuxième offre colossale. La dernière proposition de l’Etihad Stadium s’élevait à 106 millions de livres sterling garanties, avec des bonus pouvant faire grimper le montant total encore plus haut.
Malgré ces chiffres vertigineux, Forest ne cédera pas son joueur tant que l’offre n’aura pas établi un nouveau record de transfert au Royaume-Uni. Le record actuel est détenu par Liverpool, qui avait déboursé 125 millions de livres pour recruter Alexander Isak à Newcastle United l’été dernier. Forest exige donc une somme garantie supérieure à ce montant avant d’envisager de se séparer de son précieux atout.
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Les efforts de la ville se heurtent à une forte résistance
Manchester City a fait d’Anderson sa cible prioritaire pour renforcer son milieu de terrain, mais toutes ses démarches sont restées infructueuses jusqu’ici. Les Citizens estiment que leur dernière offre correspond à la valeur marchande du joueur, dont la cote a flambé depuis son arrivée au City Ground. Toutefois, Nottingham Forest entend maximiser les gains sur un élément recruté 35 millions de livres auprès de Newcastle en 2024.
City se trouve donc à la croisée des chemins : le club doit décider s’il lance une troisième offre, supérieure à 125 millions de livres, pour satisfaire les exigences des dirigeants forestières. Si la puissance financière du club mancunien lui permet, en théorie, d’assumer un tel investissement, l’ampleur de la somme demandée pour le milieu international anglais ébranle sa détermination alors que le mercato estival entre dans sa phase décisive.
Manchester United se retire de la course
Alors que City continue de se renseigner, son rival local, United, aurait, selon certaines informations, perdu de son intérêt. Les Red Devils étaient fortement pressentis pour recruter Anderson en début de semaine, certains articles laissant entendre que les dirigeants d'Old Trafford étaient convaincus de pouvoir devancer City pour s'attacher ses services. Cependant, la flambée du prix a changé la donne pour l'équipe de recrutement dirigée par INEOS.
Les Red Devils ne souhaitent pas s’engager dans une guerre des enchères « exorbitante » avec leur voisin, qui pourrait faire grimper le montant du transfert aux alentours de 130 millions de livres sterling. Souhaitant renforcer plusieurs autres secteurs de l’effectif de Michael Carrick, le club a conclu que les fonds requis pour Anderson seraient mieux investis ailleurs, ce qui laisse le champ libre à City si ce dernier parvient à satisfaire les exigences financières de Forest.
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Autres cibles pour les Red Devils
Anderson étant désormais hors de portée, Manchester United se tourne vers d’autres options au milieu de terrain. Le club a déjà frappé un grand coup en concluant le transfert d’Ederson en provenance de l’Atalanta, mais il cherche encore à renforcer son entrejeu avant la clôture du mercato.
Plusieurs profils de Premier League sont étudiés à Carrington : Mateus Fernandes (West Ham), Carlos Baleba (Brighton) et Alex Scott (Bournemouth). Des options moins onéreuses qu’Anderson, ce qui permettrait à United de répartir son budget sur l’ensemble de l’effectif, tandis que City reste seul en lice pour recruter la star de Forest.