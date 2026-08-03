Paul Marriott
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Manchester City vise l’attaquant de Chelsea estimé à 70 M£, alors qu’Enzo Maresca prépare un sensationnel raid à Stamford Bridge
Maresca vise un visage familier pour la révolution de l’Etihad
Maresca ne perd pas de temps pour façonner son effectif à Manchester City, et il semble que le technicien italien ait jeté son dévolu sur des retrouvailles avec Neto. Après avoir quitté Chelsea plus tôt cette année, Maresca tient à faire venir l’ailier de 26 ans à l’Etihad Stadium, selon The Sun.
Cette opération intervient après une période mouvementée pour l’entraîneur italien, nommé successeur de Pep Guardiola le 29 juin, en signant un contrat de trois ans. City a versé environ 17 millions de livres sterling d’indemnités pour s’attacher ses services en provenance des Blues.
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La bataille pour l’étincelle créative du Portugal
City n’est pas le seul club intéressé par la signature de Neto. Le rapport affirme que le géant de Serie A, l’AC Milan, l’a également identifié comme une priorité absolue. Les Rossoneri considèrent l’attaquant portugais comme le remplaçant idéal de Rafael Leao, dont l’avenir en Italie reste incertain. Cependant, la puissance financière du géant anglais pourrait facilement prendre le dessus sur l’équipe de Ruben Amorim.
Malgré les spéculations intenses, Chelsea n’est pas sous pression immédiate pour se séparer de l’attaquant. Le club de l’ouest londonien considère Neto comme un élément essentiel de son projet à long terme. Pour dissuader cet intérêt grandissant, il a fixé le prix de l’ailier à 70 millions de livres sterling, informant les prétendants qu’il ne sera pas autorisé à quitter Stamford Bridge pour une somme modique cet été.
Les pressions financières pourraient forcer la main de Chelsea
Si Chelsea affiche publiquement sa fermeté, sa situation financière pourrait dicter une autre issue. Après avoir dépensé sans compter pour recruter Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, le club doit équilibrer ses comptes pour se conformer aux règles financières.
Neto lui-même serait conscient de l’intérêt venu à la fois de Manchester et de Milan et garde ses options ouvertes. Si son agent, Jorge Mendes, a sondé l’intérêt du club saoudien d’Al-Hilal, le joueur préférerait rester en Europe au sommet de sa carrière.
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Un raid plus large de Chelsea à l’horizon
L’intérêt pour Neto n’est peut-être que la partie émergée de l’iceberg dans la campagne de recrutement de Maresca. Des informations indiquent que City surveille également Enzo Fernandez et Malo Gusto. Fernandez est envisagé comme un remplaçant potentiel si Rodri décide de rejoindre le Real Madrid, Chelsea réclamant apparemment 120 millions de livres sterling pour le milieu de terrain argentin.
Pour l’instant, l’attention reste fermement portée sur Neto, qui récupère et se repose actuellement après son parcours à la Coupe du monde avec le Portugal. Maresca voit en l’ailier un profil idéal, et les dirigeants du club étudient activement la faisabilité d’un accord. Si City parvient à mener à bien les négociations complexes avec Chelsea, le club s’attachera l’un des joueurs de couloir les plus explosifs de Premier League.
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