Maresca ne perd pas de temps pour façonner son effectif à Manchester City, et il semble que le technicien italien ait jeté son dévolu sur des retrouvailles avec Neto. Après avoir quitté Chelsea plus tôt cette année, Maresca tient à faire venir l’ailier de 26 ans à l’Etihad Stadium, selon The Sun.

Cette opération intervient après une période mouvementée pour l’entraîneur italien, nommé successeur de Pep Guardiola le 29 juin, en signant un contrat de trois ans. City a versé environ 17 millions de livres sterling d’indemnités pour s’attacher ses services en provenance des Blues.











