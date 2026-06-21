Sur le marché des transferts, Manchester City ne fait pas les choses à moitié pour renouveler un effectif fortement remanié après le départ de Pep Guardiola. D’après le *Manchester Evening News*, les Blues ont coché les noms d’Anderson et de Tonali pour renforcer leur milieu de terrain, les deux joueurs étant perçus comme des renforts complémentaires plutôt que comme des alternatives.

Si ce double recrutement constituerait une véritable déclaration d’intention, il ne se ferait pas à moindre coût. Selon le média britannique, attirer le duo à l’Etihad pourrait coûter plus de 200 millions de livres sterling. Après les départs de Kevin De Bruyne et d’Ilkay Gündogan l’été dernier, le transfert officiel de Bernardo Silva au Real Madrid, ainsi que l’incertitude persistante concernant Tijjani Reijnders et Nico Gonzalez, City est prêt à mobiliser sa puissance financière pour assurer une transition en douceur.