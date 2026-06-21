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Manchester City vise Elliot Anderson ET Sandro Tonali ! Les Blues seraient prêts à débourser « plus de 200 millions de livres sterling » pour attirer ces deux joueurs de Nottingham Forest et de Newcastle
Le club envisage l’arrivée d’un duo de milieux de terrain sensationnel estimé à 200 millions de livres sterling.
Sur le marché des transferts, Manchester City ne fait pas les choses à moitié pour renouveler un effectif fortement remanié après le départ de Pep Guardiola. D’après le *Manchester Evening News*, les Blues ont coché les noms d’Anderson et de Tonali pour renforcer leur milieu de terrain, les deux joueurs étant perçus comme des renforts complémentaires plutôt que comme des alternatives.
Si ce double recrutement constituerait une véritable déclaration d’intention, il ne se ferait pas à moindre coût. Selon le média britannique, attirer le duo à l’Etihad pourrait coûter plus de 200 millions de livres sterling. Après les départs de Kevin De Bruyne et d’Ilkay Gündogan l’été dernier, le transfert officiel de Bernardo Silva au Real Madrid, ainsi que l’incertitude persistante concernant Tijjani Reijnders et Nico Gonzalez, City est prêt à mobiliser sa puissance financière pour assurer une transition en douceur.
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Forest vise un transfert record pour un club britannique
Les discussions pour recruter Anderson rencontrent plusieurs obstacles, les dirigeants de Forest se révélant de redoutables négociateurs. City a déjà vu une première offre ferme de 106 millions de livres sterling pour sa star du milieu de terrain rejetée, les « Tricky Trees » réclamant, selon certaines sources, un montant supérieur aux 125 millions de livres sterling déboursés par Liverpool pour Alexander Isak afin d’établir un nouveau record britannique des transferts.
Malgré cette évaluation vertigineuse, l’optimisme demeure à l’Etihad : un accord pour le joueur de 23 ans reste possible. Depuis son arrivée à City Ground, la cote d’Anderson n’a cessé de grimper, et les dirigeants citizen doivent désormais décider s’ils soumettent une troisième offre conforme aux exigences de Forest ou s’ils laissent les discussions mûrir davantage.
La lutte s’intensifie avec les Spurs pour recruter Tonali.
En parallèle de la saga Anderson, Manchester City multiplie les démarches pour recruter Tonali. Les Citizens sont toutefois loin d’être seuls dans la course : Tottenham, qui a déjà engagé des pourparlers avancés avec l’entourage du milieu de terrain, souhaite en faire sa grande recrue estivale sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’irruption des Blues a néanmoins compliqué les plans des Spurs. Tout transfert de l’ancien joueur de l’AC Milan nécessiterait une offre financière conséquente, mais les Blues ne se laissent pas décourager, déterminés à assurer l’avenir de leur milieu de terrain en cas de départ de Rodri, entré dans la dernière année de son contrat.
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L'attente se prolonge pour Maresca
Au-delà du mercato estival, les supporters de City attendent toujours l’annonce officielle de la nomination d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur principal. D’après le *Manchester Evening News*, les négociations entre City et Chelsea ont pris plus de temps que prévu, entraînant un léger report de la passation de pouvoirs. Malgré ce contretemps, rien ne laisse penser que la nomination soit compromise.
La direction, qui veut à tout prix éviter le type de chute spectaculaire subie par Manchester United après le départ de Sir Alex Ferguson, est convaincue que l’Italien est l’homme de la situation pour reconquérir le titre de Premier League face à Arsenal la saison prochaine.