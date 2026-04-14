Manchester City va-t-il céder Rodri au Real Madrid ? Les Blues savent ce qu’ils doivent faire avec le lauréat du Ballon d’Or, alors que des rumeurs de transfert circulent autour du « meilleur milieu défensif d’Angleterre »

À l’heure actuelle, l’international espagnol Rodri, arrivé à Manchester City en 2019 et auteur d’un palmarès riche en Premier League, Ligue des champions, FA Cup et Coupe de la Ligue, entame la dernière année de son contrat. Des discussions sur une prolongation sont en cours, mais aucun accord n’a encore été trouvé.

Cette situation alimente les rumeurs, le vainqueur de l’Euro 2024 – désigné meilleur joueur du monde l’année du triomphe continental – s’apprêtant à fêter ses 30 ans en juin. City pourrait donc devoir prendre une décision cruciale dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid, géant de la Liga, songerait à rapatrier ce natif de la capitale espagnole en préparant une offre alléchante. City devra donc bientôt décider s’il ouvre la porte aux propositions pour un joueur qui a retrouvé son meilleur niveau après une rupture des ligaments croisés antérieurs subie en septembre 2024.