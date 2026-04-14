Getty
Traduit par
Manchester City va-t-il céder Rodri au Real Madrid ? Les Blues savent ce qu’ils doivent faire avec le lauréat du Ballon d’Or, alors que des rumeurs de transfert circulent autour du « meilleur milieu défensif d’Angleterre »
Contrat de Rodri : à l’aube de sa dernière année et de son 30^e anniversaire
À l’heure actuelle, l’international espagnol Rodri, arrivé à Manchester City en 2019 et auteur d’un palmarès riche en Premier League, Ligue des champions, FA Cup et Coupe de la Ligue, entame la dernière année de son contrat. Des discussions sur une prolongation sont en cours, mais aucun accord n’a encore été trouvé.
Cette situation alimente les rumeurs, le vainqueur de l’Euro 2024 – désigné meilleur joueur du monde l’année du triomphe continental – s’apprêtant à fêter ses 30 ans en juin. City pourrait donc devoir prendre une décision cruciale dans les prochaines semaines.
Le Real Madrid, géant de la Liga, songerait à rapatrier ce natif de la capitale espagnole en préparant une offre alléchante. City devra donc bientôt décider s’il ouvre la porte aux propositions pour un joueur qui a retrouvé son meilleur niveau après une rupture des ligaments croisés antérieurs subie en septembre 2024.
- Getty/GOAL
Manchester City devrait-il envisager les offres du Real Madrid pour Rodri ?
Interrogé sur le sujet, Garry Barry, l’ancien milieu des Blues, s’exprimant via BetMGM dans une interview exclusive accordée à GOAL, estime que « si c’était à City de décider, le club ferait tout pour le conserver. Certes, il a connu des blessures, mais il retrouve progressivement son meilleur niveau, celui du meilleur milieu défensif du monde.
Du point de vue de City, il faut faire le maximum pour le conserver. Je ne sais pas si la décision de Pep l’affectera, c’est possible. Mais si j’étais à la place de Man City, je ferais tout pour le satisfaire et le prolonger de quelques années.
« Certes, à 30 ans, on entre dans la seconde partie de la carrière, mais à son poste et vu son style de jeu, il a encore de belles années devant lui. Si je suis aux commandes de City, je fais tout pour le prolonger plutôt que de envisager son départ. »
Anderson pourrait-il quitter Nottingham Forest ?
Alors que les rumeurs de départ se multiplient à l’Etihad, les spéculations vont bon train sur les possibles recrues. Elliot Anderson, milieu de terrain de Nottingham Forest, qui participera à la Coupe du monde avec l’Angleterre cet été, serait la cible d’une offre très lucrative.
Interrogé sur la capacité de ce milieu de terrain de 23 ans, plein d’énergie, à s’insérer dans le système de Guardiola pour pallier le départ de Rodri, Barry – qui a contribué au premier titre de champion d’Angleterre de City en 2012 – a ajouté : « Si l’on cherche un profil comparable, je dirais qu’Elliot Anderson est un candidat crédible, même s’il n’est pas le clone parfait de Rodri car leurs styles diffèrent légèrement. Sans le ballon, toutefois, Anderson est sans doute le meilleur milieu défensif actuellement en Angleterre. C’est une option que City pourrait étudier sérieusement.
« Anderson se montre à l’aise avec le ballon, mais c’est surtout son intensité au pressing et sa capacité à lire le jeu sans ballon qui rappellent Rodri. Je comprends tout à fait cet intérêt. Si d’autres clubs s’alignent, City n’hésitera pas à contre-attaquer pour préserver son avantage. »
- Getty
Rumeurs de transfert : des mouvements entrants et sortants sont évoqués à l’Etihad.
Selon plusieurs sources, Manchester City aurait déjà trouvé un accord pour recruter Anderson, afin de devancer la concurrence et de s’assurer les services de ce produit du centre de formation de Newcastle, même si les montants évoqués resteraient nettement inférieurs à l’évaluation supposée de Nottingham Forest.
Des incertitudes planent par ailleurs sur l’avenir de Pep Guardiola à l’Etihad, ce qui pourrait entraîner des départs ou des arrivées d’ici les prochains mois ; reste à savoir si Rodri et Anderson seront affectés par ces évolutions.