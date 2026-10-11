Ce match marque la première apparition de Manchester City sur le terrain depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières sur une période de neuf saisons. Le club a fermement nié les accusations et a immédiatement fait appel de la décision. Malgré les tensions autour du club, Marc Guehi a relativisé l’hostilité qui a précédé la rencontre. Guehi a déclaré : « L’ambiance est toujours électrique [à Anfield], donc ce n’est pas différent des autres matches. Tout le monde fait preuve de leadership. Chacun a un rôle important à jouer et la cohésion de l’équipe se verra. »