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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Manchester City utilise astucieusement un bus leurre pour éviter l’accueil hostile des supporters de Liverpool en colère à Anfield

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

Manchester City a réussi à éviter un accueil potentiellement hostile de la part de milliers de supporters de Liverpool furieux à son arrivée à Anfield, dimanche après-midi. Grâce à un bus leurre et en empruntant une autre entrée, le champion en titre a déjoué les plans de la foule rassemblée, qui comptait lui tendre une embuscade avant cette rencontre de Premier League très attendue.

  • D’habiles tactiques de diversion à Anfield

    Manchester City a réussi à éviter l’accueil hostile que lui réservaient les supporters de Liverpool avant son match crucial de dimanche. Au lieu d’emprunter l’entrée principale habituelle, Enzo Maresca et son groupe ont descendu Anfield Road avant d’accéder au stade par une entrée arrière située à Arkles Lane. Des motards de la police encadraient les bus de l’équipe, tandis qu’un véhicule leurre a réussi à tromper des milliers de supporters locaux. La majorité d’entre eux s’étaient rassemblés près de l’angle d’Anfield Road et ont complètement manqué l’arrivée des joueurs de Manchester City.



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    Jouer sous une pression immense

    Ce match marque la première apparition de Manchester City sur le terrain depuis qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières sur une période de neuf saisons. Le club a fermement nié les accusations et a immédiatement fait appel de la décision. Malgré les tensions autour du club, Marc Guehi a relativisé l’hostilité qui a précédé la rencontre. Guehi a déclaré : « L’ambiance est toujours électrique [à Anfield], donc ce n’est pas différent des autres matches. Tout le monde fait preuve de leadership. Chacun a un rôle important à jouer et la cohésion de l’équipe se verra. »

  • Une rivalité intense et une ambiance électrique

    La tension est naturellement vive : les supporters se souviennent de l’incident d’avril 2018, lorsque le bus de Manchester City avait été gravement endommagé aux abords d’Anfield. Si l’itinéraire de rechange a permis d’éviter des affrontements aujourd’hui, Jamie Carragher s’attend à une atmosphère particulièrement hostile dans le stade. « Ils recevront un accueil très hostile, mais c’est toujours le cas quand Manchester City vient à Anfield », a expliqué Carragher. « Tout le monde veut en découdre, il sera donc très difficile pour ses joueurs et son entraîneur d’obtenir quoi que ce soit. »

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un enjeu de taille pour les champions

    Les enjeux sportifs sont tout aussi importants au coup d’envoi. Manchester City occupe actuellement la tête du classement avec 15 points sur 15 possibles, tandis que Liverpool est huitième avec neuf points, après deux victoires et trois matches nuls, sans la moindre défaite. Les hommes de Maresca doivent rapidement faire abstraction de l’hostilité et se concentrer pleinement sur la prolongation de leur parcours sans faute pour conserver leur domination en Premier League.

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