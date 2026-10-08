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Manchester City trouvera-t-il des « failles » dans les accusations liées au fair-play financier ? Des questions se posent sur les raisons pour lesquelles les sanctions n’ont pas encore été révélées dans un long combat qui implique « les meilleurs juristes du monde »
Les sanctions dans la bataille autour du fair-play financier n’ont pas encore été révélées
Cette situation, dans la foulée d’un communiqué au ton ferme de l’élite anglaise dans lequel ceux de l’Etihad Stadium étaient accusés de se livrer à des pratiques « factices », continue d’alimenter les rumeurs.
Plus de trois ans se sont écoulés depuis que City a été informé pour la première fois du fait que de supposés manquements financiers faisaient l’objet d’un examen minutieux. Dès l’instant où les 115 chefs d’accusation ont été révélés pour la première fois, les spéculations ont été nombreuses concernant d’éventuelles sanctions.
Il a été suggéré que Chelsea pourrait être expulsé de la Premier League, se voir infliger un retrait de points garantissant la relégation, faire face à de longues interdictions de recrutement et écoper d’amendes vertigineuses comprenant des indemnités pour des rivaux nationaux.
Personne, toutefois, ne sait précisément quelle sera l’issue finale. City maintient n’avoir rien fait de mal et fera appel de toute allégation contraire, avec la promesse de plusieurs nouveaux rebondissements dans cette saga au long cours.
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Manchester City peut-il trouver des failles dans cette affaire qui dure depuis longtemps ?
Interrogé sur le fait de savoir si la position de City peut s’expliquer par le fait d’avoir la meilleure représentation juridique que l’argent puisse acheter, avec toute faille dans l’argumentaire de la Premier League susceptible d’être trouvée, l’ancien défenseur des Blues Danny Mills, qui s’exprimait en association avec Gambling.com, le guide des meilleurs casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « Sans aucun doute. Ils ont les meilleurs avocats sur cette affaire depuis plusieurs années maintenant, mais ils ont tout de même été reconnus coupables de 114 chefs d’accusation. C’est bizarre, non ? Il y en a 115, 114 culpabilités, une pour laquelle vous ne l’êtes pas.
« Mais cela montre aussi qu’en réalité, la commission indépendante s’est penchée sur cela de manière très approfondie et ne s’est pas contentée de dire : “bon, vous êtes coupables de tout”. Ils ont clairement examiné chaque chef d’accusation individuellement.
« S’il y avait des failles à exploiter, on pourrait penser qu’ils les auraient déjà trouvées. Ils continueront de défendre leur dossier. Mais vous avez sur cette affaire certains des meilleurs esprits juridiques du monde.
« Il y a deux versions dans chaque histoire, mais les accusations ont été portées. Ensuite, ils sont passés devant une commission indépendante puis une autre commission indépendante. Et ce sont des gens exceptionnellement intelligents, brillants, sans aucun agenda. Je connais beaucoup de juges, beaucoup de professionnels du droit, beaucoup d’avocats, et ils sont incroyablement impartiaux. Ils regarderont simplement les faits, et ils ont décidé que sur 114 de ces chefs d’accusation, vous êtes coupables. C’est aussi simple que ça.
« Donc on commence à se dire que s’il y avait des failles, elles seraient sûrement apparues maintenant, parce que cela aurait fait partie de l’argumentaire de City dès le départ. »
Manchester City va-t-il révéler les secrets compromettants de ses rivaux ?
Alors que City est traîné dans la boue, on peut aussi soutenir qu’il y a peu de chances qu’il descende sans se battre. Si un adversaire de Premier League n’est pas irréprochable, cela finira-t-il bientôt par éclater au grand jour ?
Mills a ajouté : « Oh, à 100 %, et je suis sûr qu’ils l’ont déjà fait. Cela va aussi se retourner, et tout le monde va dire : “Attendez une minute, vous avez triché. Nous avons été privés de X, Y, Z. Nous avons perdu ces bonus financiers. Nous avons été relégués à cause de ce que vous avez fait. Nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions à cause de cela. Par conséquent, votre tricherie présumée signifie que nous allons maintenant vous poursuivre.”
« Et nous l’avons déjà vu. Nous avons vu cela se produire en Premier League avec d’autres clubs de football. C’est là que cela devient un peu sale, un peu conflictuel et encore plus compliqué, parce que comment gérer cela 10 ans après, huit ans après, six ans après ? Où est l’effet domino ?
« D’accord, vous avez peut-être été relégué en 2019 ou vous ne vous êtes pas qualifié pour la Ligue des champions en 2019, mais comment calculez-vous les implications financières des sept dernières années de ce qui a pu se produire ou non ?
« Si j’étais City, je retournerais aussi l’argument et je dirais : “Attendez une minute. Nous avons acheté vos joueurs en les payant au-dessus du prix du marché, et donc vous avez gagné davantage d’argent grâce à nous parce que nous vous avons payé des indemnités de transfert gonflées.” Il y a toujours deux versions.
« Je sais que c’est un argument assez faible, mais je suis sûr que c’est ce qu’ils avanceraient en disant : “Eh bien, nous avons surpayé et nous avons été contraints de surpayer chaque joueur, donc les prix ont été gonflés pour nous et nous avons payé plus que la valeur de vos joueurs, donc vous avez en réalité gagné de l’argent grâce à nous.” Et cet argument va circuler, mais ensuite cela devient encore plus compliqué. C’est un vrai désastre.
« Ce qui m’a surpris, c’est qu’aucune sanction n’a encore été prononcée. Normalement, dans le système judiciaire, au tribunal, vous êtes reconnu coupable puis la peine ou la sanction tombe très vite après. Là, on dirait que nous n’allons pas connaître les sanctions avant la fin de la procédure d’appel. Ce qui est assez inhabituel.
« Je ne comprends pas pourquoi, s’ils savent, s’ils sont coupables et ont été reconnus coupables de ces accusations, nous ne pouvons pas connaître dès maintenant quelle sera la sanction. Vous pourriez ensuite faire appel de la procédure et puis, si vous êtes de nouveau reconnu coupable, vous pourriez faire appel après cela.
« Je pense que nous sommes tous un peu dans le flou parce que nous ne savons pas à quel point la punition sera sévère. Et je pense que c’est le problème que tout le monde a en ce moment. Quelle est la punition ? À l’heure actuelle, ils sont coupables sur une très, très longue période. Donc quelle est la punition ? Pourquoi devons-nous potentiellement attendre encore un an avant de découvrir quelle sera la sanction ? »
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Date limite pour le verdict après l’appel de Manchester City
La date limite pour un verdict dans l’affaire de l’appel de City serait fixée au 23 janvier 2027. C’est encore à plus de trois mois, sans aucune ligne d’arrivée évidente en vue pour ceux qui sont désespérés à l’idée de mettre un terme à une distraction indésirable.
Du côté de l’Etihad, on continue de défendre sa position, tandis que la Premier League a mis ses cartes sur table, et un grand nombre d’issues restent possibles, d’un simple rappel à l’ordre à une expulsion de l’élite.
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