Alors que City est traîné dans la boue, on peut aussi soutenir qu’il y a peu de chances qu’il descende sans se battre. Si un adversaire de Premier League n’est pas irréprochable, cela finira-t-il bientôt par éclater au grand jour ?

Mills a ajouté : « Oh, à 100 %, et je suis sûr qu’ils l’ont déjà fait. Cela va aussi se retourner, et tout le monde va dire : “Attendez une minute, vous avez triché. Nous avons été privés de X, Y, Z. Nous avons perdu ces bonus financiers. Nous avons été relégués à cause de ce que vous avez fait. Nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions à cause de cela. Par conséquent, votre tricherie présumée signifie que nous allons maintenant vous poursuivre.”

« Et nous l’avons déjà vu. Nous avons vu cela se produire en Premier League avec d’autres clubs de football. C’est là que cela devient un peu sale, un peu conflictuel et encore plus compliqué, parce que comment gérer cela 10 ans après, huit ans après, six ans après ? Où est l’effet domino ?

« D’accord, vous avez peut-être été relégué en 2019 ou vous ne vous êtes pas qualifié pour la Ligue des champions en 2019, mais comment calculez-vous les implications financières des sept dernières années de ce qui a pu se produire ou non ?

« Si j’étais City, je retournerais aussi l’argument et je dirais : “Attendez une minute. Nous avons acheté vos joueurs en les payant au-dessus du prix du marché, et donc vous avez gagné davantage d’argent grâce à nous parce que nous vous avons payé des indemnités de transfert gonflées.” Il y a toujours deux versions.

« Je sais que c’est un argument assez faible, mais je suis sûr que c’est ce qu’ils avanceraient en disant : “Eh bien, nous avons surpayé et nous avons été contraints de surpayer chaque joueur, donc les prix ont été gonflés pour nous et nous avons payé plus que la valeur de vos joueurs, donc vous avez en réalité gagné de l’argent grâce à nous.” Et cet argument va circuler, mais ensuite cela devient encore plus compliqué. C’est un vrai désastre.

« Ce qui m’a surpris, c’est qu’aucune sanction n’a encore été prononcée. Normalement, dans le système judiciaire, au tribunal, vous êtes reconnu coupable puis la peine ou la sanction tombe très vite après. Là, on dirait que nous n’allons pas connaître les sanctions avant la fin de la procédure d’appel. Ce qui est assez inhabituel.

« Je ne comprends pas pourquoi, s’ils savent, s’ils sont coupables et ont été reconnus coupables de ces accusations, nous ne pouvons pas connaître dès maintenant quelle sera la sanction. Vous pourriez ensuite faire appel de la procédure et puis, si vous êtes de nouveau reconnu coupable, vous pourriez faire appel après cela.

« Je pense que nous sommes tous un peu dans le flou parce que nous ne savons pas à quel point la punition sera sévère. Et je pense que c’est le problème que tout le monde a en ce moment. Quelle est la punition ? À l’heure actuelle, ils sont coupables sur une très, très longue période. Donc quelle est la punition ? Pourquoi devons-nous potentiellement attendre encore un an avant de découvrir quelle sera la sanction ? »