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Manchester City tente à nouveau de recruter Yan Diomande auprès du RB Leipzig, bien qu'il soit annoncé qu'il aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG
La ville affiche ses intentions par une déclaration solennelle
Selon Sky Sports, le géant de la Premier League aurait fait savoir oralement qu’il était prêt à proposer une offre de transfert d’environ 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling / 114 millions de dollars). Cette initiative marque la première tentative majeure de Manchester City pour s’attacher les services de ce joueur de 19 ans, qui est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial après une saison exceptionnelle en Bundesliga et des performances prometteuses sur la scène internationale.
Malgré ces sommes astronomiques, aucune offre écrite n’est encore parvenue à la Red Bull Arena. De plus, contrairement à certains rivaux européens, City n’a pas encore trouvé d’accord sur les conditions personnelles avec le joueur. La situation demeure fluide, le département recrutement pesant encore la nécessité de s’aligner sur les positions offensives de la concurrence.
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Le Real Madrid et le PSG ont trouvé un accord verbal
Si Manchester City vient tout juste de s’engager dans la course, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain semblent déjà avoir pris une option sur les préférences du joueur. D’après les dernières indiscrétions, Diomande aurait conclu un accord verbal avec le club merengue pour un contrat courant jusqu’en 2031. Ce rapprochement intervient après un arrangement similaire avec le PSG, plaçant ainsi l’adolescent dans la situation peu commune d’avoir déjà négocié ses conditions personnelles avec deux des plus grands clubs européens.
Les « Blancos » ont déjà vu une offre substantielle de 90 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de primes liées aux performances, rejetée par le club allemand. De même, une première approche de Liverpool avait été refusée plus tôt dans ce mercato. Le PSG, bien qu’ayant un accord avec le joueur, n’a pas encore soumis d’offre officielle mais reste pleinement informé de l’évolution de la situation. De nouveaux contacts auraient eu lieu pas plus tard que samedi, Madrid intensifiant ses efforts pour conclure l’affaire.
Leipzig campe sur ses positions concernant la valeur de l'équipe
Le RB Leipzig se trouve dans une position de force considérable, puisqu’il détient les droits d’un joueur sous contrat en Saxe jusqu’en 2030. Arrivé il y a seulement un an en provenance du club espagnol du CD Leganés, Diomande a surpris beaucoup d’observateurs par son ascension fulgurante, mais son club entend tirer pleinement parti de sa situation. La direction de Red Bull a fixé ses conditions : tout départ cet été nécessitera un chèque bien supérieur à 100 millions d’euros. Un montant inférieur serait jugé insuffisant pour un joueur de ce calibre et doté d’un tel potentiel à long terme.
Le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, a confirmé sans détour la volonté du club de conserver son atout majeur. Interrogé par Bild pendant la Coupe du monde, il s’est montré catégorique : « Notre intention est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, et nous ne dérogerons pas à cette ligne. »
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Le joueur admet que son départ est probable
Alors que les dirigeants du club prônent la patience et la continuité, le joueur lui-même a brossé un tableau bien différent concernant son avenir. Lors de sa participation à la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, ce moteur offensif n’a guère caché son envie de relever un nouveau défi parmi l’élite européenne. Les propos de Diomandé laissent entendre qu’un transfert pourrait être plus proche que ne veulent bien l’admettre ses employeurs actuels. Interrogé sur sa situation, l’adolescent a déclaré aux journalistes : « Je pars du principe que je vais partir. J'ai un agent, il s'occupera du reste. »
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