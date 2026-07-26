Selon Sky Sports, le géant de la Premier League aurait fait savoir oralement qu’il était prêt à proposer une offre de transfert d’environ 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling / 114 millions de dollars). Cette initiative marque la première tentative majeure de Manchester City pour s’attacher les services de ce joueur de 19 ans, qui est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial après une saison exceptionnelle en Bundesliga et des performances prometteuses sur la scène internationale.

Malgré ces sommes astronomiques, aucune offre écrite n’est encore parvenue à la Red Bull Arena. De plus, contrairement à certains rivaux européens, City n’a pas encore trouvé d’accord sur les conditions personnelles avec le joueur. La situation demeure fluide, le département recrutement pesant encore la nécessité de s’aligner sur les positions offensives de la concurrence.







