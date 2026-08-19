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Manchester City se tourne vers le milieu de terrain de la Roma Manu Kone après l’abandon de la piste par Manchester United
Manchester City cherche à se renforcer au milieu de terrain
Manchester City a ajouté Kone à sa liste restreinte de recrues potentielles à l’approche de la date limite des transferts, selon The Guardian. Sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca et du directeur sportif Hugo Viana, le club est actuellement engagé dans une importante restructuration de son milieu de terrain.
City a déjà enregistré les départs très médiatisés de Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders cet été, laissant un vide notable au milieu du terrain.
Si le club mancunien a récemment bouclé l’arrivée d’Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest dans le cadre d’un énorme transfert de 116 millions de livres sterling, il reste activement à la recherche d’un renfort de qualité supplémentaire afin d’être pleinement prêt à défendre son titre national cette saison.
La star de la Coupe du monde attire l’intérêt
Kone a renforcé sa réputation à l’échelle mondiale après une série de performances remarquées avec la France lors de la Coupe du monde 2026. Le joueur de 25 ans a pris part à cinq des huit matches de sa sélection pendant le tournoi en Amérique du Nord, la France ayant remporté les quatre rencontres qu’il a débutées.
Ses prestations exceptionnelles sur la scène internationale ont poussé la Roma à augmenter son prix demandé jusqu’à environ 51 M£, une valorisation qui a apparemment dissuadé Manchester United de donner suite à son intérêt initial.
Cependant, City est désormais bien placé pour répondre à ces exigences financières, surtout après avoir généré des fonds importants grâce aux récentes ventes de Reijnders à Al-Qadsiah et de Rodri à Barcelone.
- (C)Getty Images
Bouaddi et Fernandez sur la liste restreinte pour le milieu de terrain
Parallèlement à leur poursuite de Kone, City se rapproche de la signature à 85 millions de livres sterling du milieu de terrain de Lille Ayyoub Bouaddi. Le joueur de 18 ans est considéré comme un grand espoir, mais Maresca souhaite l’expérience du très haut niveau que Kone apporterait immédiatement. City conserve également un intérêt pour le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez, mais une échéance interne concernant sa clause libératoire est passée sans offre formelle.
- AFP
Quel avenir pour Manchester City ?
Maresca et son équipe se préparent à lancer leur nouvelle campagne de Premier League contre Bournemouth à l'Etihad Stadium. En dehors du terrain, Viana fait face à deux dernières semaines frénétiques du mercato. City doit rapidement finaliser ses départs en attente et soumettre une proposition formelle à la Roma s'il veut intégrer Kone à son effectif avant la date limite de septembre.
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