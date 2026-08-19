Manchester City a ajouté Kone à sa liste restreinte de recrues potentielles à l’approche de la date limite des transferts, selon The Guardian. Sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca et du directeur sportif Hugo Viana, le club est actuellement engagé dans une importante restructuration de son milieu de terrain.

City a déjà enregistré les départs très médiatisés de Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders cet été, laissant un vide notable au milieu du terrain.

Si le club mancunien a récemment bouclé l’arrivée d’Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest dans le cadre d’un énorme transfert de 116 millions de livres sterling, il reste activement à la recherche d’un renfort de qualité supplémentaire afin d’être pleinement prêt à défendre son titre national cette saison.