Manchester City a conclu un accord de 51 millions de livres sterling pour vendre Reijnders au club saoudien d'Al Qadsiah, selon The Independent. Le milieu néerlandais quittera l'Etihad Stadium après avoir passé une seule saison dans le football anglais.

Reijnders a déjà accepté les conditions personnelles avec le club du Moyen-Orient afin de finaliser ce transfert lucratif. Manchester City réalisera un bénéfice notable sur l'international, qui lui avait initialement coûté 46,5 millions de livres sterling lors de son arrivée en provenance de l'AC Milan l'été dernier. Cette opération porte le total des ventes de transferts du club à environ 100 millions de livres sterling lors de ce mercato.