AFP
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Manchester City se prépare à un départ choc d'une star à 51 M£ après seulement UN an !
Reijnders file vers l’Arabie saoudite
Manchester City a conclu un accord de 51 millions de livres sterling pour vendre Reijnders au club saoudien d'Al Qadsiah, selon The Independent. Le milieu néerlandais quittera l'Etihad Stadium après avoir passé une seule saison dans le football anglais.
Reijnders a déjà accepté les conditions personnelles avec le club du Moyen-Orient afin de finaliser ce transfert lucratif. Manchester City réalisera un bénéfice notable sur l'international, qui lui avait initialement coûté 46,5 millions de livres sterling lors de son arrivée en provenance de l'AC Milan l'été dernier. Cette opération porte le total des ventes de transferts du club à environ 100 millions de livres sterling lors de ce mercato.
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Un bref passage à Manchester
Reijnders a réussi à inscrire sept buts en 47 apparitions toutes compétitions confondues lors de son bref passage à City. Il a aussi suscité l’intérêt de Forest sur le plan national avant d’opter finalement pour la Saudi Pro League. Malgré un début prometteur, le milieu de terrain a progressivement perdu sa place de titulaire la saison dernière.
L’ancien entraîneur Pep Guardiola préférait largement associer le capitaine Bernardo Silva au maître à jouer espagnol Rodri dans l’entrejeu. Avec le départ de Silva et alors que Rodri serait une cible prioritaire du FC Barcelone, le milieu du club présente un tout autre visage. Les 100 millions de livres sterling récupérés grâce aux ventes, qui incluent aussi Nathan Ake et James Trafford, offrent à City une énorme flexibilité financière.
Énorme investissement sur Anderson
Pour compenser leurs importants départs au milieu de terrain, City a récemment bouclé un impressionnant transfert de 116 M£ pour le talent de Nottingham Forest Elliot Anderson. Cette dépense massive souligne leur volonté de renforcer leurs atouts dans la quête du succès.
La vente d'Ake à Fenerbahce et le transfert définitif de Trafford à Leeds United mettent encore davantage en lumière la stratégie du club, qui consiste à obtenir des fonds importants afin de renforcer la profondeur de l'effectif cet été. La direction du club est déterminée à remodeler l'équipe après s'être fortement appuyée sur des vétérans confirmés lors des dernières campagnes.
Reijnders est finalement devenu une victime de cette transition impitoyable. Son départ rapide permet au club d'encaisser des fonds importants tout en recrutant de nouveaux joueurs pour s'aligner sur sa nouvelle vision tactique.
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En quête de nouveaux renforts au milieu de terrain
L’énorme somme obtenue grâce à Reijnders sera immédiatement réinvestie afin de trouver un remplaçant adéquat. City s’intéresse déjà de très près à plusieurs options de haut niveau au milieu de terrain à travers l’Europe.
La star de Chelsea Enzo Fernandez a émergé comme une cible potentielle surprenante pour le club mancunien. L’international marocain Ayyoub Bouaddi figure également en bonne place sur leurs tablettes, alors qu’ils évaluent avec attention le marché actuel des transferts. Alors que Reijnders se prépare à entamer un nouveau chapitre en Arabie saoudite, City cherchera à finaliser le reste de ses affaires estivales.
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