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Manchester City s’intéresse de près au capitaine du Sporting CP, Morten Hjulmand, tandis qu’Hugo Viana espère retrouver la star du milieu de terrain
City intensifie sa quête pour recruter le capitaine du Sporting.
À l’approche du prochain mercato, Manchester City intensifie son intérêt pour Hjulmand. Selon A Bola, les Citizens ont déjà établi un premier contact informel avec le club portugais pour devancer la concurrence de la Juventus et de Manchester United.
Le directeur sportif Viana, qui connaît bien le joueur pour l’avoir côtoyé au Sporting, joue un rôle clé dans ce dossier. C’est lui qui avait recruté Hjulmand à Lisbonne en provenance de Lecce pour 19,5 millions d’euros en 2023. Sa connaissance du milieu danois, combinée aux relations solides entre les deux clubs, place City en pole position pour finaliser l’opération.
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Le Sporting se dit prêt à négocier une baisse du montant du transfert.
Bien que les négociations officielles ne soient pas encore lancées, Manchester City connaît déjà les exigences du Sporting pour un éventuel transfert. Le club portugais se montre ouvert à une transaction inférieure à la clause libératoire du joueur, fixée à 80 millions d’euros. Le président du Sporting, Frederico Varandas, et la direction du club seraient prêts à accepter une indemnité comprise entre 40 et 50 millions d’euros.
L’international danois, pilier des Lions depuis trois saisons, a contribué au maintien du succès national du club tout en s’imposant comme l’un des milieux de terrain les plus fiables du championnat.
Le profil idéal pour les projets de Guardiola au milieu de terrain
Selon ce même rapport, l’intérêt de Manchester City pour Hjulmand intervient alors que le club évalue la structure à long terme de son milieu de terrain, notamment compte tenu des incertitudes entourant l’avenir de Rodri. L’international danois correspond au profil technique et physique que Pep Guardiola exige généralement de ses milieux défensifs.
Les recruteurs du club l’ont suivi toute la saison, séduits par son intelligence tactique, sa rigueur défensive et sa capacité à dicter le tempo depuis l’arrière. Pilier du système du Sporting et capitaine lors de deux titres consécutifs, Hjulmand possède le leadership et le sang-froid nécessaires pour devenir, à terme, le nouveau pivot défensif des Citizens.
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Le Sporting élabore des plans d'urgence
Le Sporting se prépare déjà à l’éventualité de perdre son capitaine lors de la saison 2026-2027. Le service de recrutement du club a commencé à repérer des remplaçants potentiels qui correspondent à la carrure, à la maturité et à la valeur de revente à long terme de Hjulmand. Tout montant reçu en échange du milieu de terrain danois devrait être réinvesti dans le renforcement de l’effectif, en particulier au poste de milieu de terrain central.
À l’approche du mercato, les discussions pourraient s’accélérer dans les semaines à venir. Pour l’instant, City reste le favori pour s’attacher les services du Danois, qui prépare déjà la saison prochaine.