Manchester City s’intéresse de près au capitaine du Sporting CP, Morten Hjulmand, tandis qu’Hugo Viana espère retrouver la star du milieu de terrain

À l’approche du prochain mercato, Manchester City intensifie son intérêt pour Hjulmand. Selon A Bola, les Citizens ont déjà établi un premier contact informel avec le club portugais pour devancer la concurrence de la Juventus et de Manchester United.

Le directeur sportif Viana, qui connaît bien le joueur pour l’avoir côtoyé au Sporting, joue un rôle clé dans ce dossier. C’est lui qui avait recruté Hjulmand à Lisbonne en provenance de Lecce pour 19,5 millions d’euros en 2023. Sa connaissance du milieu danois, combinée aux relations solides entre les deux clubs, place City en pole position pour finaliser l’opération.