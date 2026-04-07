Manchester City s'apprête à devancer Manchester United dans le transfert d'Elliot Anderson, évalué à 65 millions de livres sterling, alors que la star de Nottingham Forest a clairement fait part de ses préférences

À l'origine, Manchester United considérait ce talentueux milieu de terrain comme la recrue idéale pour mener à bien la campagne de recrutement sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, qui devrait se voir confier le poste à titre définitif. Avec le départ du vétéran brésilien Casemiro d'Old Trafford à la fin de la saison, les Red Devils ont désespérément besoin de sang neuf pour renforcer leur effectif. Malgré leur vif intérêt et la volonté claire de la direction d'éviter les interminables sagas de transfert de ces dernières années, ils risquent désormais de se faire devancer par leurs voisins. La préférence du joueur pour l'Etihad porte un coup dur à l'équipe de recrutement basée à Carrington.