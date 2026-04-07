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Manchester City s'apprête à devancer Manchester United dans le transfert d'Elliot Anderson, évalué à 65 millions de livres sterling, alors que la star de Nottingham Forest a clairement fait part de ses préférences
City est en tête dans la course pour recruter ce milieu de terrain
Selon The Mirror, les dirigeants de Manchester City ont fait d’Anderson l’une de leurs principales cibles et sont de plus en plus confiants quant à la possibilité de le recruter pour un montant de 65 millions de livres sterling. L'équipe de Pep Guardiola considère le joueur de 23 ans comme une recrue prioritaire pour renforcer son milieu de terrain. Alors que les rivaux locaux, Manchester United, Chelsea et Tottenham, ont tous manifesté leur intérêt, le club est en passe de remporter la course. Il a fait savoir que l'Etihad Stadium était son choix préféré, et il devrait quitter Forest, que le club évite la relégation ou non.
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Une ascension fulgurante de Newcastle à Forest
Le parcours de ce joueur vers les sommets a été remarquable depuis son premier prêt aux Bristol Rovers en 2022. Après avoir gravi les échelons au sein du centre de formation de St James' Park, il a officiellement rejoint Forest en juillet 2024, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 35 millions de livres sterling. Il s'est rapidement imposé comme un rouage essentiel de l'équipe, totalisant 41 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Avec deux buts et trois passes décisives à son actif, dont 10 apparitions en Ligue Europa, son endurance et son intelligence tactique ont fait de lui un joueur hors pair tant sur la scène nationale qu'européenne.
Les projets de reconstruction du milieu de terrain de Manchester United subissent un revers
À l'origine, Manchester United considérait ce talentueux milieu de terrain comme la recrue idéale pour mener à bien la campagne de recrutement sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, qui devrait se voir confier le poste à titre définitif. Avec le départ du vétéran brésilien Casemiro d'Old Trafford à la fin de la saison, les Red Devils ont désespérément besoin de sang neuf pour renforcer leur effectif. Malgré leur vif intérêt et la volonté claire de la direction d'éviter les interminables sagas de transfert de ces dernières années, ils risquent désormais de se faire devancer par leurs voisins. La préférence du joueur pour l'Etihad porte un coup dur à l'équipe de recrutement basée à Carrington.
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Quelle sera la prochaine étape pour cette star internationale ?
Manchester City souhaite conclure le transfert d'Anderson avant son départ pour la Coupe du monde. Le joueur de 23 ans devrait faire partie de la sélection de Thomas Tuchel pour le tournoi à venir, n'ayant été écarté de l'équipe qu'à une seule occasion depuis ses débuts contre Andorre en juin dernier. Il a été titulaire à six reprises sur les sept matches qu'il a disputés avec les Three Lions, manquant toutefois la récente rencontre contre l'Uruguay, Tuchel ayant choisi d'aligner des équipes très différentes pour ces deux matchs amicaux internationaux.