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Manchester City s’apprête à activer la clause libératoire record d’un milieu de terrain et, selon les informations de Goal, le champion d’Angleterre aurait déjà prévu de le prêter immédiatement à un autre club afin de lui offrir du temps de jeu

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Manchester City s’apprête à utiliser sa puissance financière pour recruter la jeune pépite allemande Kennet Eichhorn. Pep Guardiola a fait de ce prodige, déjà détenteur de plusieurs records, une cible prioritaire et a déjà prévu pour lui un programme de développement sur mesure.

  • La stratégie de prêt sur mesure élaborée par le club pour Eichhorn

    Manchester City mène la danse pour recruter Eichhorn, jeune prodige du Hertha Berlin, Pep Guardiola s'étant personnellement penché sur ce joueur de 16 ans.

    Les champions de Premier League ont élaboré une feuille de route stratégique pour garantir la progression du jeune joueur tout en sécurisant son avenir à long terme à l’Etihad Stadium.

    Selon Sky Sport, le club activera sa clause libératoire dès cet été, puis le cédera immédiatement au Bayer Leverkusen, où il pourra mûrir au plus haut niveau avant de rejoindre l’Angleterre.


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  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le recordman attire l’élite européenne

    Eichhorn s’est imposé comme l’un des jeunes les plus convoités du football européen grâce à une saison de percée historique. À seulement 16 ans et 287 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la 2. Bundesliga en inscrivant un but dimanche contre Greuther Fürth, attirant l’attention des recruteurs du continent tout entier sur son immense potentiel.

    L’international allemand U17 a déjà disputé 18 matchs officiels avec l’équipe première du Hertha Berlin, inscrivant deux buts. Si Manchester City occupe actuellement la pole position, le club est confronté à une concurrence acharnée de la part de grands clubs allemands tels que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, qui souhaitent tous garder ce talent en Allemagne.


  • Les détails de la clause libératoire dévoilés

    Sous contrat avec le Hertha Berlin jusqu’en 2029, le joueur pourrait tout de même quitter le club cet été. Une clause libératoire, dont le montant oscille entre 10 et 12 millions d’euros, doit en effet s’activer.

    Son montant, compris entre 10 et 12 millions d’euros, variera selon le niveau du Hertha (actuellement en 2. Bundesliga), le lieu du club acheteur et sa participation à une compétition européenne. De quoi rendre l’opération financièrement accessible à un club du calibre de Manchester City.


  • Kennet EichhornGetty Images

    Leverkusen occupe la première place de la Bundesliga.

    Leverkusen serait en train de « mettre les bouchées doubles » pour recruter le milieu de terrain, mais la proposition de City pourrait offrir le meilleur des deux mondes. En s'associant aux Sky Blues, Leverkusen s'assurerait les services du joueur à court terme sans avoir à supporter la lourde charge financière d'un transfert définitif.

    Eichhorn, qui a fait ses débuts professionnels en août, devrait quitter Berlin cet été. Le plan astucieux de Guardiola, incluant un prêt avec option d’achat, lui offre un nouveau défi tout en préservant les intérêts des deux clubs.

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