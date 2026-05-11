Manchester City mène la danse pour recruter Eichhorn, jeune prodige du Hertha Berlin, Pep Guardiola s'étant personnellement penché sur ce joueur de 16 ans.

Les champions de Premier League ont élaboré une feuille de route stratégique pour garantir la progression du jeune joueur tout en sécurisant son avenir à long terme à l’Etihad Stadium.

Selon Sky Sport, le club activera sa clause libératoire dès cet été, puis le cédera immédiatement au Bayer Leverkusen, où il pourra mûrir au plus haut niveau avant de rejoindre l’Angleterre.



