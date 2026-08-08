AFP
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Manchester City s’accorde sur un transfert à prix cassé de 2 M€ pour Geronimo Rulli en remplacement de James Trafford
City s’offre un gardien à bon prix
Selon The Athletic, Manchester City s’est mis d’accord avec Marseille sur une indemnité de 2 M€ pour recruter le gardien Rulli. L’international argentin de 34 ans arrive pour remplacer Trafford, qui a récemment bouclé un transfert de 45 M£ à Leeds United. Rulli avait initialement signé à Manchester City en 2016 en provenance du Deportivo Maldonado avant d’être vendu définitivement à la Real Sociedad sans avoir disputé le moindre match avec l’équipe première du club mancunien.
Rulli fait son retour comme doublure
La décision de City de faire venir Rulli fait suite au départ de Trafford, qui a choisi de rejoindre Leeds à la recherche d'un temps de jeu régulier en Premier League. L'Anglais a vu ses perspectives en équipe première limitées après l'arrivée de Gianluigi Donnarumma l'été dernier, malgré son aide apportée à City pour remporter la FA Cup et la Carabao Cup. La direction de City voit en Rulli une doublure expérimentée et peu coûteuse, qui possède les qualités de relance requises pour leur système.
Les départs poussent à une reconstruction de l’effectif
Rulli, qui a disputé 73 matches avec Marseille au cours des deux dernières saisons et faisait partie de l’effectif de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026, travaillera sous les ordres de l’ancien gardien de City Willy Caballero, désormais membre du staff d’Enzo Maresca. Ce transfert fait suite au retour de Pierce Charles en provenance de Sheffield Wednesday avant son prêt à QPR. The Athletic ajoute que City se prépare désormais à d’éventuels départs, avec Rodri annoncé dans le viseur de Barcelone et un intérêt autour de Savinho et Tijjani Reijnders.
- Nexpher Images
Maresca attend ses stars internationales
Rulli doit rejoindre l’effectif de City à son retour de sa tournée de pré-saison à Hong Kong et en Corée du Sud la semaine prochaine. Les joueurs ayant participé aux dernières phases de la Coupe du monde sont censés effectuer leur première séance d’entraînement sous les ordres de Maresca mercredi, avant une séance d’entraînement ouverte jeudi. Cette phase de préparation sera essentielle pour que l’entraîneur peaufine la cohésion tactique et finalise son effectif avant la nouvelle saison.
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