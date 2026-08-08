Rulli, qui a disputé 73 matches avec Marseille au cours des deux dernières saisons et faisait partie de l’effectif de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026, travaillera sous les ordres de l’ancien gardien de City Willy Caballero, désormais membre du staff d’Enzo Maresca. Ce transfert fait suite au retour de Pierce Charles en provenance de Sheffield Wednesday avant son prêt à QPR. The Athletic ajoute que City se prépare désormais à d’éventuels départs, avec Rodri annoncé dans le viseur de Barcelone et un intérêt autour de Savinho et Tijjani Reijnders.