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Manchester City s'accorde avec la star de Lille Ayyoub Bouaddi sur les conditions personnelles, alors qu'Enzo Maresca se prépare à l'après-Rodri
Manchester City passe à l’action pour la star du Maroc
Manchester City a réalisé une avancée significative dans sa course à Bouaddi, le joueur ayant désormais trouvé un accord sur les conditions personnelles de son transfert vers l’Etihad Stadium. Le joueur de 18 ans est devenu une priorité pour Manchester City après une série de performances remarquées en club comme en sélection. L’opération serait dans ses dernières étapes, alors que City cherche à boucler ses dossiers avant le début de la saison de Premier League dans moins de deux semaines.
Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, le joueur est extrêmement désireux de rejoindre l’Angleterre dès que possible. Romano a déclaré via X : « Ayyoub Bouaddi et son entourage ont désormais trouvé un accord avec Manchester City sur les conditions personnelles. #MCFC devrait conclure l’opération avec Lille comme prochaine étape, les discussions étant déjà avancées, puisque la préférence de Bouaddi serait de rejoindre City MAINTENANT, plutôt qu’en 2027. »
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La cote de Bouaddi grimpe
L’ascension de Bouaddi vers la notoriété a été tout simplement fulgurante au cours de l’année écoulée. Lors de la campagne 2025-26, l’adolescent s’est imposé comme un titulaire régulier dans le onze de départ de Lille, avec un total de 35 titularisations et cinq entrées en jeu en Ligue 1 et en Europa League. Sa capacité à dicter le jeu depuis une position reculée et sa maturité physique ont suscité des comparaisons avec certains des meilleurs milieux de terrain du football mondial.
De plus, ses performances sur la scène internationale n’ont fait qu’accroître sa valeur, lui qui compte déjà cinq titularisations avec le Maroc à la Coupe du monde du haut de ses 18 ans.
La reconstruction du milieu de terrain de Maresca
La signature de Bouaddi représenterait un nouvel engagement financier massif de la part de City, portant potentiellement ses dépenses estivales à la barre des 200 millions de livres sterling. Cela fait suite à l’acquisition très médiatisée d’Elliott Anderson en provenance de Nottingham Forest plus tôt dans le mercato, pour 116 millions de livres sterling.
Les négociations entre les deux clubs se sont nettement intensifiées au cours de la semaine écoulée. Alors que Lille réclamait initialement un montant aux alentours de 100 millions d’euros (86 M£) pour son joyau, des informations indiquent que City est parvenu à faire baisser ce chiffre. Un package compris entre 70 et 80 millions d’euros pourrait suffire à boucler le transfert.
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L’après-Rodri commence
La poursuite de Bouaddi intervient à une période de grande transition pour le club mancunien, en particulier dans l’entrejeu. À la suite du départ de Rodri vers Barcelone, qui devrait être officiellement confirmé plus tard cette semaine, Maresca a identifié l’international marocain comme un élément clé de sa nouvelle équipe. Remplacer Rodri est peut-être le défi le plus difficile auquel Maresca a été confronté depuis son arrivée au club. Les conditions personnelles étant désormais réglées, le dernier obstacle reste l’accord formel entre City et Lille sur la structure du paiement et les bonus. Étant donné la préférence exprimée par le joueur de rejoindre le club immédiatement, toutes les parties se montrent optimistes quant à une conclusion du transfert dans les prochains jours.
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