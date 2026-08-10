Manchester City a réalisé une avancée significative dans sa course à Bouaddi, le joueur ayant désormais trouvé un accord sur les conditions personnelles de son transfert vers l’Etihad Stadium. Le joueur de 18 ans est devenu une priorité pour Manchester City après une série de performances remarquées en club comme en sélection. L’opération serait dans ses dernières étapes, alors que City cherche à boucler ses dossiers avant le début de la saison de Premier League dans moins de deux semaines.

Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, le joueur est extrêmement désireux de rejoindre l’Angleterre dès que possible. Romano a déclaré via X : « Ayyoub Bouaddi et son entourage ont désormais trouvé un accord avec Manchester City sur les conditions personnelles. #MCFC devrait conclure l’opération avec Lille comme prochaine étape, les discussions étant déjà avancées, puisque la préférence de Bouaddi serait de rejoindre City MAINTENANT, plutôt qu’en 2027. »