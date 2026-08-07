Le Manchester City accélère son chantier pour remodeler son milieu de terrain. Avec le départ de Rodri désormais de plus en plus probable, le club anglais s’est déjà mis au travail pour identifier les profils appelés à recueillir l’héritage du Ballon d’Or espagnol, qui semble se rapprocher de plus en plus du FC Barcelone après une saison de très haut niveau, conclue par la récompense de meilleur joueur de la dernière Coupe du monde.





La direction des Citizens ne veut pas se laisser surprendre et a déjà lancé une stratégie précise pour renforcer l’entrejeu. Après avoir officialisé l’arrivée d’Elliot Anderson, Manchester City vise l’arrivée d’au moins deux autres milieux de terrain de haut niveau afin de préserver intacte la qualité de son effectif et d’offrir à Enzo Maresca de nouvelles solutions tactiques.