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enzo-fernandez(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Manchester City, révolution au milieu de terrain : assaut sur Enzo Fernandez, Bouaddi apparaît aussi

Manchester City
Mercato
E. Fernandez
A. Bouaddi

Les Citizens, avec Maresca sur le banc à la place de Guardiola, veulent remodeler leur milieu de terrain

Le Manchester City accélère son chantier pour remodeler son milieu de terrain. Avec le départ de Rodri désormais de plus en plus probable, le club anglais s’est déjà mis au travail pour identifier les profils appelés à recueillir l’héritage du Ballon d’Or espagnol, qui semble se rapprocher de plus en plus du FC Barcelone après une saison de très haut niveau, conclue par la récompense de meilleur joueur de la dernière Coupe du monde.


La direction des Citizens ne veut pas se laisser surprendre et a déjà lancé une stratégie précise pour renforcer l’entrejeu. Après avoir officialisé l’arrivée d’Elliot Anderson, Manchester City vise l’arrivée d’au moins deux autres milieux de terrain de haut niveau afin de préserver intacte la qualité de son effectif et d’offrir à Enzo Maresca de nouvelles solutions tactiques.

  • Enzo, priorité absolue

    La priorité reste Enzo Fernandez. Comme le révèle Gianluca Di Marzio, le club anglais est prêt à formuler une tentative concrète pour le milieu de terrain argentin, considéré comme la priorité absolue aussi bien par le club que par Maresca lui-même. Le dossier s’annonce toutefois particulièrement complexe : la valeur du joueur est très élevée et convaincre son club de s’en séparer nécessitera un investissement important. Malgré ces difficultés, City a l’intention de tâter le terrain dans les prochaines semaines pour comprendre s’il existe une marge pour parvenir à un accord.

    • Publicité

  • Parallèlement, la candidature d’Ayyoub Bouaddi prend également de l’ampleur, l’une des révélations de la dernière Coupe du monde disputée sous le maillot du Maroc. Le jeune milieu de terrain a attiré l’attention de nombreux grands clubs européens grâce à ses performances, mais Manchester City a agi avec rapidité. Les premiers contacts entre les parties ont déjà été noués et l’objectif de la direction anglaise est de trouver un accord avant que la concurrence ne puisse s’intensifier.


    Les prochaines semaines seront donc décisives pour l’avenir du milieu de terrain des Citizens. Avec Rodri de plus en plus proche d’un départ, Manchester City veut boucler rapidement au moins l’un des grands objectifs identifiés, afin de donner de la continuité à une campagne de renforcement déjà lancée avec l’arrivée d’Anderson et destinée à entrer dans le vif du sujet.

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