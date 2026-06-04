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Manchester City reste intéressé par Elliot Anderson, mais se tourne vers Sandro Tonali comme plan B, après que Nottingham Forest a rejeté sa première offre
City prépare une deuxième tentative pour recruter Anderson
Les dirigeants d’Etihad sont prêts à revenir à la table des négociations pour Anderson, l’attaquant de Forest. Après une saison impressionnante qui l’a vu s’imposer comme un pilier au City Ground, l’ancien joueur de Newcastle United est devenu l’une des principales cibles du géant de Manchester. Malgré la déception d’avoir vu leur première offre rejetée, l’expert en transferts Fabrizio Romano a révélé qu’une deuxième offre, plus élevée, devrait être soumise d’ici peu.
Forest campe sur ses positions et réclame environ 100 millions de livres. Les dirigeants des East Midlands prennent pour référence le transfert record de Declan Rice à Arsenal, estimé à 105 millions de livres sterling. Considérant le milieu de terrain comme l’élément clé capable de revitaliser un effectif battu par les Gunners de Mikel Arteta la saison passée, City entend agir vite. L’international anglais, qui s’apprête à briller lors de la prochaine Coupe du monde, pourrait voir son prix s’envoler davantage si le dossier traîne.
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L'ère d'après Pep Guardiola débute
Cet été marque un tournant décisif pour Manchester City, après le départ de Pep Guardiola. Le légendaire entraîneur catalan a quitté le banc après une décennie couronnée de succès, avec pas moins de 20 titres majeurs à son actif, laissant un vide difficile à combler pour la nouvelle ère à l’Etihad. La deuxième place obtenue en championnat a accentué la pression sur le service des transferts, qui doit désormais fournir les atouts nécessaires pour la course au titre la saison prochaine.
Avec le départ de Guardiola, la priorité est désormais donnée aux jeunes talents issus du centre de formation, capables de constituer les fondations du club pour les années à venir. Anderson, également courtisé par Manchester United, correspond parfaitement à ce profil après une saison 2025-2026 exceptionnelle avec Forest, au cours de laquelle il a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, marqué quatre buts et délivré cinq passes décisives. Les actuels détenteurs de la FA Cup et de la Carabao Cup entendent bien demeurer la force dominante du football anglais, alors même que leurs rivaux continuent de se renforcer durant cette intersaison cruciale.
Tonali s'impose comme une alternative de premier plan
Si l’intérêt pour Anderson demeure réel, son prix exorbitant, fixé à 100 millions de livres sterling, a poussé City à explorer d’autres options de premier plan. Sandro Tonali est ainsi devenu la principale alternative au cas où le transfert d’Anderson s’avérerait trop onéreux. International italien, Tonali s’est imposé comme un rouage essentiel de la machine de Newcastle ces deux dernières années, disputant 35 matchs dans l’environnement très compétitif de la Premier League.
Selon Romano, le joueur admire beaucoup l’équipe de recrutement de City. Toutefois, recruter la star de Newcastle s’annonce complexe : les Magpies n’ont pas de pression immédiate pour vendre leurs cadres, d’autant qu’ils ont renforcé leurs finances grâce au transfert d’Anthony Gordon à Barcelone pour 80 millions d’euros. Tout départ de l’ancien Milanais nécessiterait donc un chèque astronomique, confirmant que le marché des milieux de terrain est l’un des plus onéreux de ces dernières années.
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Un été synonyme de profonds bouleversements
La course pour recruter Anderson et le plan de secours impliquant Tonali illustrent l’audace de la stratégie actuelle de Manchester City sur le marché des transferts. Bien qu’Anderson ait contribué à propulser Nottingham Forest jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa, la 16e place finale du club en Premier League, ajoutée à la 12e place de Newcastle, où évolue Tonali, élimine les deux joueurs des compétitions européennes la saison prochaine.
Plusieurs cadres devraient partir, et une nouvelle orientation tactique se profile : les dirigeants ne laissent rien au hasard. Leur priorité est de reconstruire l’ossature de l’équipe pour ravir à Arsenal la première place du classement.