Les dirigeants d’Etihad sont prêts à revenir à la table des négociations pour Anderson, l’attaquant de Forest. Après une saison impressionnante qui l’a vu s’imposer comme un pilier au City Ground, l’ancien joueur de Newcastle United est devenu l’une des principales cibles du géant de Manchester. Malgré la déception d’avoir vu leur première offre rejetée, l’expert en transferts Fabrizio Romano a révélé qu’une deuxième offre, plus élevée, devrait être soumise d’ici peu.

Forest campe sur ses positions et réclame environ 100 millions de livres. Les dirigeants des East Midlands prennent pour référence le transfert record de Declan Rice à Arsenal, estimé à 105 millions de livres sterling. Considérant le milieu de terrain comme l’élément clé capable de revitaliser un effectif battu par les Gunners de Mikel Arteta la saison passée, City entend agir vite. L’international anglais, qui s’apprête à briller lors de la prochaine Coupe du monde, pourrait voir son prix s’envoler davantage si le dossier traîne.