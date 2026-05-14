Manchester City remporte la FA Youth Cup grâce à un but décisif inscrit en fin de match par Reigan Heskey lors de la finale contre Manchester United, sous les yeux de Pep Guardiola et Michael Carrick

Dans un match d’un très haut niveau et riche en enjeux, Reigan Heskey a inscrit un exploit personnel à la 87^e minute, offrant le trophée à l’équipe d’Oliver Reiss. L’ailier a débordé côté gauche avant d’enrouler une frappe sublime qui a battu Cameron Byrne-Hughes. Ce but, inscrit alors que la rencontre se dirigeait vers les prolongations, permet à la moitié bleue de Manchester de soulever le trophée.

Ce succès représente une étape majeure pour l’Académie de Manchester City, qui décroche ainsi sa cinquième FA Youth Cup. Après les sacres de 1986, 2008, 2020 et 2024, cette nouvelle victoire face à leurs voisins vient une fois de plus souligner le talent d’élite façonné par la City Football Academy. Avec Pep Guardiola et Michael Carrick en tribunes, l’avenir du derby de Manchester semble entre de très bonnes mains.