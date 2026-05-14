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Manchester City remporte la FA Youth Cup grâce à un but décisif inscrit en fin de match par Reigan Heskey lors de la finale contre Manchester United, sous les yeux de Pep Guardiola et Michael Carrick
Heskey appose la touche finale
Dans un match d’un très haut niveau et riche en enjeux, Reigan Heskey a inscrit un exploit personnel à la 87^e minute, offrant le trophée à l’équipe d’Oliver Reiss. L’ailier a débordé côté gauche avant d’enrouler une frappe sublime qui a battu Cameron Byrne-Hughes. Ce but, inscrit alors que la rencontre se dirigeait vers les prolongations, permet à la moitié bleue de Manchester de soulever le trophée.
Ce succès représente une étape majeure pour l’Académie de Manchester City, qui décroche ainsi sa cinquième FA Youth Cup. Après les sacres de 1986, 2008, 2020 et 2024, cette nouvelle victoire face à leurs voisins vient une fois de plus souligner le talent d’élite façonné par la City Football Academy. Avec Pep Guardiola et Michael Carrick en tribunes, l’avenir du derby de Manchester semble entre de très bonnes mains.
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Une ouverture de samba époustouflante
D’emblée, la finale a été très disputée, mais c’est finalement City qui a ouvert le score de manière spectaculaire à la 40^e minute. Floyd Samba s’est chargé d’un coup franc à 25 mètres et a décoché un tir enroulé sensationnel qui s’est logé dans la lucarne droite. Le but de ce joueur de 17 ans reflétait la domination que City avait imposée grâce aux occasions créées en début de match par Dante Headley et Teddie Lamb.
L’avantage fut toutefois de courte durée : United a immédiatement réagi. Moins de 120 secondes plus tard, les visiteurs ont égalisé lorsque Godwill Kukonki, plus haut que tout le monde, a coupé au premier poteau un centre précis de Jim Thwaites. La tête du défenseur central a ainsi renvoyé les deux équipes au vestiaire sur le score de 1–1, promettant une seconde période sous haute tension.
Des occasions se sont créées des deux côtés
L’intensité n’a pas faibli après la pause, les deux équipes cherchant à marquer le but décisif. Heskey s’est montré une menace constante sur l’aile et a failli marquer à la 51e minute en tirant dans le petit filet. Peu après l’heure de jeu, un autre centre dangereux de l’ailier a manqué de peu Teddie Lamb, dont la frappe est passée juste au-dessus de la barre transversale alors que City intensifiait la pression.
United restait dangereux en contre, mais la défense de City, bien organisée autour de son capitaine Kaden Braithwaite, tenait bon. Ryan McAidoo était tout proche de libérer les siens à la 77e minute, mais son tir dévié heurtait le poteau avant de rester devant la ligne. Il semblait que le ballon refusait de rentrer, jusqu’à ce qu’Heskey, opportuniste, surgisse en fin de match pour offrir à City une victoire méritée.
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Un doublé à portée de main
Les célébrations seront brèves pour Reiss et son groupe : ils visent désormais un doublé historique. Fraîchement couronnés champions de la Premier League North U18, les jeunes Blues se rendront à Stamford Bridge le 22 mai pour défier le lauréat de la division Sud en finale nationale et ainsi briguer le titre suprême anglais chez les U18.
Michael Carrick, futur entraîneur de Manchester United, a assisté à la rencontre depuis les tribunes aux côtés du capitaine Bruno Fernandes et de joueurs confirmés tels que Mason Mount, Luke Shaw et Patrick Dorgu. Du côté de City, Guardiola était présent pour voir ses jeunes soulever le trophée, accompagné des piliers de l’équipe première Phil Foden, Antoine Semenyo et Nathan Ake.