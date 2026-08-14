Manchester City a envoyé un message clair à ses rivaux en convainquant le prodige du milieu de terrain Parker de signer un nouveau contrat de longue durée à l’Etihad Stadium, selon The Athletic. Le joueur de 16 ans était largement considéré comme l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial cet été, en particulier après l’expiration de ses précédents termes avec le club.

La course à sa signature était loin de se résumer à un seul club, puisque Manchester United et Liverpool figuraient parmi de nombreux cadors désespérés à l’idée d’attirer l’adolescent loin de l’Etihad. Malgré la perspective séduisante d’un nouveau départ ailleurs, Parker a choisi de poursuivre sa progression sous la direction du staff de City. Il signera d’abord un contrat de boursier avant de basculer automatiquement vers un contrat professionnel complet lorsqu’il fêtera son 17e anniversaire.



