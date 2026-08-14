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Manchester City remporte la course ! Le prodige du milieu de terrain snobe Manchester United et Liverpool pour signer un nouveau contrat de longue durée
Manchester City devance ses rivaux pour s’offrir une sensation adolescente
Manchester City a envoyé un message clair à ses rivaux en convainquant le prodige du milieu de terrain Parker de signer un nouveau contrat de longue durée à l’Etihad Stadium, selon The Athletic. Le joueur de 16 ans était largement considéré comme l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial cet été, en particulier après l’expiration de ses précédents termes avec le club.
La course à sa signature était loin de se résumer à un seul club, puisque Manchester United et Liverpool figuraient parmi de nombreux cadors désespérés à l’idée d’attirer l’adolescent loin de l’Etihad. Malgré la perspective séduisante d’un nouveau départ ailleurs, Parker a choisi de poursuivre sa progression sous la direction du staff de City. Il signera d’abord un contrat de boursier avant de basculer automatiquement vers un contrat professionnel complet lorsqu’il fêtera son 17e anniversaire.
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La touche personnelle de Maresca fait la différence
Un facteur majeur dans la décision de Parker de rester a été l’implication directe du nouvel entraîneur principal Enzo Maresca. Le technicien italien n’a pas perdu de temps pour imposer sa marque au sein de l’effectif professionnel, et son intervention personnelle s’est révélée décisive. Parker aurait été impressionné non seulement par la connaissance approfondie de Maresca de son profil de jeu spécifique, mais aussi par une présentation individuelle sur mesure destinée à lui montrer clairement sa voie d’accès au groupe professionnel de City.
Maresca a été particulièrement impressionné par la performance de Parker lors de la tournée de présaison de l’équipe première en Asie, où le milieu de terrain était notamment le plus jeune membre du groupe ayant fait le déplacement. Depuis son retour de la tournée, Parker continue de s’entraîner régulièrement avec l’effectif de l’équipe première, consolidant encore davantage son statut de joueur tout proche d’éclore au plus haut niveau.
Une remarquable campagne du centre de formation
L’ascension de Parker dans la hiérarchie n’a rien eu de moins que fulgurant depuis son arrivée à Manchester City en provenance de West Ham en 2024. Lors de la dernière campagne, il a été un élément clé du dominant système de formation du club, les aidant à conserver le titre de Premier League North des moins de 18 ans.
Sur le plan statistique, le jeune milieu de terrain a été l’un des joueurs les plus productifs du centre de formation la saison dernière. Il a signé un bilan impressionnant de six buts et sept passes décisives en 21 apparitions, mettant en avant sa polyvalence à la fois comme créateur et comme finisseur.
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La voie vers l’équipe première confirmée
Son avenir étant désormais assuré, la saison 2026-2027 devrait être une année charnière pour la jeune star. S’il évoluera principalement avec l’Elite Development Squad en Under-21 Premier League, on s’attend fortement en interne à ce qu’il fasse ses débuts avec l’équipe première cette saison.
Cette prolongation de contrat s’inscrit dans la tendance de Manchester City à sécuriser ses meilleurs atouts, le club ayant récemment prolongé des cadres comme Phil Foden et Josko Gvardiol. En conservant Parker, City s’est assuré que la nouvelle génération de talents reste tout aussi redoutable que l’équipe première actuelle.
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