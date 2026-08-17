La poursuite du milieu de terrain de Chelsea Fernandez par Manchester City a pris un nouveau tournant, alors que le club continue de suivre l’international argentin. Chelsea avait fixé une échéance ferme à 17 h vendredi dernier pour tout club souhaitant s’aligner sur l’évaluation précédemment évoquée pour le joueur.

Malgré son admiration de longue date pour le joueur de 25 ans, City a choisi de ne pas soumettre d’offre écrite officielle avant l’heure limite, redonnant ainsi l’avantage dans les négociations à Chelsea alors que le mercato entre dans ses deux dernières semaines.

Si l’opportunité initiale de recruter Fernandez selon les conditions précédemment évoquées a expiré, Manchester City reste attentif à sa situation à Stamford Bridge, selon Sky Sports.

L’Argentin ne peut désormais plus partir pour le montant de 120 M£ qui aurait été convenu avec ses représentants en mai, ce qui signifie que City pourrait désormais faire face à un prix demandé plus élevé s’il décide d’accélérer sa poursuite avant la date limite du 1er septembre.