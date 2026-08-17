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Manchester City refuse d’abandonner la piste menant à la star de Chelsea Enzo Fernandez, malgré l’expiration d’une date limite clé du transfert sans avoir formulé d’offre
Manchester City manque une échéance cruciale avec Chelsea
La poursuite du milieu de terrain de Chelsea Fernandez par Manchester City a pris un nouveau tournant, alors que le club continue de suivre l’international argentin. Chelsea avait fixé une échéance ferme à 17 h vendredi dernier pour tout club souhaitant s’aligner sur l’évaluation précédemment évoquée pour le joueur.
Malgré son admiration de longue date pour le joueur de 25 ans, City a choisi de ne pas soumettre d’offre écrite officielle avant l’heure limite, redonnant ainsi l’avantage dans les négociations à Chelsea alors que le mercato entre dans ses deux dernières semaines.
Si l’opportunité initiale de recruter Fernandez selon les conditions précédemment évoquées a expiré, Manchester City reste attentif à sa situation à Stamford Bridge, selon Sky Sports.
L’Argentin ne peut désormais plus partir pour le montant de 120 M£ qui aurait été convenu avec ses représentants en mai, ce qui signifie que City pourrait désormais faire face à un prix demandé plus élevé s’il décide d’accélérer sa poursuite avant la date limite du 1er septembre.
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L’accueil à Stamford Bridge ajoute à l’incertitude
L’atmosphère autour de Fernandez est devenue de plus en plus compliquée après sa récente apparition lors d’un match amical de pré-saison. Lors de la victoire 3-1 de Chelsea contre la Real Sociedad samedi, le milieu de terrain est entré en jeu en seconde période, mais il a été accueilli par des sifflets audibles d’une partie du public local.
Malgré la réaction de la foule, le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, serait un grand admirateur des qualités techniques du joueur et de sa polyvalence tactique. Le club prévoirait de conserver le champion du monde, à moins qu’une offre véritablement astronomique n’arrive et ne lui permette de réinvestir massivement dans l’effectif.
Le départ de Rodri laisse le milieu de terrain de Manchester City à découvert
L’intérêt persistant de Manchester City pour Fernandez s’explique par un vide important dans son entrejeu. Le club se prépare à vivre sans plusieurs éléments clés, et notamment Rodri. L’international espagnol, quadruple champion de Premier League et ancien lauréat du Ballon d’Or, doit passer sa visite médicale à Barcelone avant un transfert de 65,4 millions de livres sterling.
La troisième offre du géant catalan a été jugée trop belle pour être refusée pour un joueur à qui il ne restait qu’un an de contrat à l’Etihad Stadium. Ce départ représente une perte énorme pour Maresca, qui considérait l’Espagnol comme le cœur de son système tactique.
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Manchester City cible Bouaddi en pleine refonte de son milieu de terrain
Le grand remaniement ne s’arrête pas à Rodri, puisque Tijjani Reijnders est lui aussi sur le point de quitter le football européen. Le milieu de terrain se rapproche d’un transfert vers le club saoudien d’Al Qadsiah dans le cadre d’un accord estimé à environ 51 M£.
Avec plusieurs départs, City négocie également activement avec Lille pour l’international marocain Ayyoub Bouaddi. Lille réclamerait un montant aux alentours de 85 M£, et son entraîneur principal Davide Ancelotti a confirmé que les discussions entre les deux clubs progressaient.
Cependant, la piste Bouaddi n’a pas encore refroidi la volonté de City de potentiellement recruter une tête d’affiche comme Fernandez, selon Ben Jacobs.
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