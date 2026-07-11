Après avoir officialisé son transfert, Monga a exprimé sa joie de rejoindre le club le plus titré d’Angleterre au cours de la dernière décennie. L’ailier a souligné que la présence d’un centre de formation reconnu, capable de révéler des jeunes talents de haut niveau, avait été l’un des principaux facteurs de sa décision d’accepter l’offre de Manchester City.

« Dès que j’ai su que Manchester City s’intéressait à moi, j’ai compris que c’était le choix idéal, a-t-il expliqué lors de sa première interview. Pour tout jeune footballeur, rejoindre ce club exceptionnel est un rêve qui devient réalité.

« C’est le meilleur club d’Angleterre depuis dix ans. Il donne aussi leur chance à des joueurs issus du centre de formation, comme Phil Foden et Nico O’Reilly, ce qui prouve que le parcours de formation existe bel et bien. C’est un privilège d’être ici et je suis ravi d’avoir rejoint ce club. »