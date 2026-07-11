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Manchester City recrute un ailier de 17 ans en provenance de Leicester après avoir devancé Arsenal dans ce transfert
City s'attache les services d'un jeune prodige
Le club d’Etihad a officialisé l’arrivée de Monga, contre un chèque de 10 millions de livres, la semaine de ses 17 ans. Ce coup de tonnerre sur le marché des transferts a contrarié les plans d’Arsenal, qui négociait depuis des mois. Le jeune talent intègre directement l’effectif professionnel, sans passer par les équipes de jeunes.
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Monga se réjouit de ce transfert de rêve
Après avoir officialisé son transfert, Monga a exprimé sa joie de rejoindre le club le plus titré d’Angleterre au cours de la dernière décennie. L’ailier a souligné que la présence d’un centre de formation reconnu, capable de révéler des jeunes talents de haut niveau, avait été l’un des principaux facteurs de sa décision d’accepter l’offre de Manchester City.
« Dès que j’ai su que Manchester City s’intéressait à moi, j’ai compris que c’était le choix idéal, a-t-il expliqué lors de sa première interview. Pour tout jeune footballeur, rejoindre ce club exceptionnel est un rêve qui devient réalité.
« C’est le meilleur club d’Angleterre depuis dix ans. Il donne aussi leur chance à des joueurs issus du centre de formation, comme Phil Foden et Nico O’Reilly, ce qui prouve que le parcours de formation existe bel et bien. C’est un privilège d’être ici et je suis ravi d’avoir rejoint ce club. »
Viana salue un talent prometteur
City s’intéresse de longue date à Monga ; toutefois, l’arrivée du nouvel entraîneur Enzo Maresca, qui a déjà travaillé avec le joueur à Leicester, a été décisive.
Le jeune attaquant affiche déjà un palmarès rare : il compte parmi les plus jeunes joueurs de l’histoire de la compétition, ayant fait ses débuts à seulement 15 ans en avril 2025. Le directeur sportif de City, Hugo Viana, a réaffirmé l’engagement total du club à développer l’énorme potentiel du joueur.
Viana a réservé un accueil chaleureux à sa nouvelle recrue : « Jeremy est un joueur prometteur qui a déjà fait d’énormes progrès au cours de sa jeune carrière. En tant que club, nous le suivions de près et avons pu constater de nos propres yeux ses qualités lors de son passage à Leicester.
À 17 ans, nous sommes convaincus qu’il va continuer à progresser et que c’est la bonne étape suivante dans sa carrière. Nous avons hâte de l’accompagner à chaque étape de son parcours. »
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Une opportunité de tournée en Asie se profile à l’horizon
Monga doit s'envoler sans tarder avec l'équipe première de City pour prendre part à la tournée de pré-saison en Asie, prévue fin juin. Une série de matchs amicaux contre l'Inter, les K-League All Stars et l'Atlético de Madrid lui offrira une tribune idéale pour se mettre en évidence auprès du staff technique.
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