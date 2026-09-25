Dans une décision qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football, Manchester City a été reconnu coupable de presque toutes les charges retenues contre lui par la Premier League. Des sources proches du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat, indiquent qu’une commission indépendante a confirmé 114 des 115 accusations initialement présentées au début de l’année 2023.

Ces accusations découlent d’une enquête approfondie de quatre ans, entamée après la publication de documents divulgués par le média allemand Der Spiegel fin 2018. Le dossier de la ligue portait sur une période comprise entre 2009 et 2018, accusant le club de ne pas avoir fourni des informations financières exactes ainsi que des détails concernant les paiements versés au personnel et aux joueurs.