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Manchester City reconnu coupable de 114 des 115 accusations financières de Premier League, le club s’exposant à de lourdes sanctions, dont la nature reste à déterminer
Des conclusions ont été tirées dans l’enquête financière
Dans une décision qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football, Manchester City a été reconnu coupable de presque toutes les charges retenues contre lui par la Premier League. Des sources proches du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat, indiquent qu’une commission indépendante a confirmé 114 des 115 accusations initialement présentées au début de l’année 2023.
Ces accusations découlent d’une enquête approfondie de quatre ans, entamée après la publication de documents divulgués par le média allemand Der Spiegel fin 2018. Le dossier de la ligue portait sur une période comprise entre 2009 et 2018, accusant le club de ne pas avoir fourni des informations financières exactes ainsi que des détails concernant les paiements versés au personnel et aux joueurs.
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Manchester City rejette les allégations
Réagissant à ces informations, un porte-parole de Manchester City a déclaré à The Athletic : « Le processus de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et soumis à une stricte confidentialité. À ce titre, la position de Manchester City FC reste conforme à la déclaration du club de février 2023. Le club a respecté avec diligence la procédure régulière pendant huit ans, en partant du principe que le conseil d’administration et la direction exécutive de la Premier League se comporteraient comme un régulateur indépendant, impartial et équitable, libre de toute influence partisane. »
Cette position reflète leur réaction initiale au renvoi de 2023, lorsque le club a affirmé avoir été « surpris » par les allégations et a déclaré qu’il « accueillerait favorablement l’examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d’examiner de manière impartiale l’ensemble complet de preuves irréfutables existant à l’appui de sa position. »
Historique des accusations
Les racines de cette bataille juridique remontent au rachat de 2008 par l’Abu Dhabi United Group du cheikh Mansour, une opération qui a transformé Manchester City en force dominante. Au cours de la décennie précise examinée, le club a remporté trois titres de Premier League ainsi que plusieurs coupes nationales.
Cependant, la Premier League a allégué que le club avait enfreint les règles de rentabilité et de durabilité (PSR) ainsi que le règlement du fair-play financier (FFP) de l’UEFA. Ce n’est pas la première fois que Manchester City fait face à une procédure judiciaire aux enjeux majeurs : en 2020, l’UEFA a infligé une interdiction européenne de deux ans et une amende de 26,8 millions de livres sterling à la suite d’allégations similaires.
Si cette interdiction précise a ensuite été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en raison du caractère « prescrit » de certains éléments de preuve, les règles de la Premier League ne prévoient pas le même délai de prescription.
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Sanctions potentielles
Évoquant les répercussions potentielles en 2023, James Hill, directeur juridique chez Onside Law, a déclaré : « Je m’attendrais à ce que, s’il y a un retrait de points, il soit appliqué à l’avenir. En règle générale, les commissions n’aiment pas attribuer des titres dans le cadre d’une procédure judiciaire. Procéder ainsi n’inflige pas une sanction réelle et tangible au club. »
La règle W.51.7 autorise spécifiquement la commission à combiner différentes sanctions ou à en inventer de nouvelles qu’elle juge appropriées à la situation. La seule contrainte majeure est que toute sanction doit être proportionnée aux infractions spécifiques, faute de quoi le club aurait de solides motifs pour faire annuler la décision lors de la procédure d’appel inévitable qui devrait suivre ce verdict.
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