City serait intéressé par l’idée de faire venir Gusto à l’Etihad Stadium, mais le club mancunien a été stupéfait par les exigences financières de Chelsea, selon RMC Sport. Chelsea a fixé un prix important pour le joueur de 23 ans, des informations suggérant que demande 75 millions de livres sterling pour l’ancien Lyonnais. À l’heure actuelle, City n’est pas disposé à répondre à ces exigences.

Cet intérêt s’explique en grande partie par le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, qui tient absolument à renforcer ses options défensives avec un arrière droit de métier. Lors de son passage à Stamford Bridge, Maresca s’est largement appuyé sur l’athlétisme et les qualités tactiques de Gusto, et il estime que le Français correspondrait parfaitement à son dispositif à Manchester.



