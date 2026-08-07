AFP
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Manchester City réagit alors que Chelsea fixe un prix vertigineux de 75 M£ pour Malo Gusto, tandis qu’Enzo Maresca vise des retrouvailles
Manchester City envisage des retrouvailles, mais rechigne devant l’évaluation.
City serait intéressé par l’idée de faire venir Gusto à l’Etihad Stadium, mais le club mancunien a été stupéfait par les exigences financières de Chelsea, selon RMC Sport. Chelsea a fixé un prix important pour le joueur de 23 ans, des informations suggérant que demande 75 millions de livres sterling pour l’ancien Lyonnais. À l’heure actuelle, City n’est pas disposé à répondre à ces exigences.
Cet intérêt s’explique en grande partie par le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, qui tient absolument à renforcer ses options défensives avec un arrière droit de métier. Lors de son passage à Stamford Bridge, Maresca s’est largement appuyé sur l’athlétisme et les qualités tactiques de Gusto, et il estime que le Français correspondrait parfaitement à son dispositif à Manchester.
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Alonso remodèle le projet Chelsea
Tandis que le feuilleton Gusto se poursuit, Xabi Alonso ne perd pas de temps pour imposer sa propre patte à l’effectif de Chelsea. L’Espagnol a supervisé une refonte spectaculaire de l’équipe, privée de compétition européenne la saison dernière, avec pour objectif un retour parmi l’élite de la Ligue des champions. L’arrivée de Morgan Rogers dans le cadre d’un transfert de 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa a déjà mis en lumière l’ambition du club et sa volonté d’investir massivement dans des talents de premier plan évoluant sur la scène nationale. Cependant, rééquilibrer l’effectif pour accompagner ces changements de grande ampleur signifie que des départs importants sont inévitables.
Gusto n’est pas le seul nom de premier plan susceptible de se diriger vers la sortie dans le cadre de cette transition. Alonso est également prêt à laisser partir d’autres habitués de l’équipe première afin de faire de la place à ses cibles prioritaires.
Neto et Fernandez également dans le viseur de City
Le raid de Maresca sur son ancien employeur pourrait ne pas s’arrêter à Gusto. Le technicien italien est également fortement lié à un transfert de l’ailier portugais Pedro Neto, que Chelsea valorise dans une gamme de prix similaire à celle de Gusto. Avec un possible départ de Savinho vers Tottenham, Neto s’est imposé comme un candidat prioritaire pour apporter de la créativité et de la vitesse à l’attaque de City.
Par ailleurs, City suivrait de très près Enzo Fernandez comme successeur « de rêve » de Rodri, si l’Espagnol décidait de revenir en Liga avec Barcelone. Chelsea réclamerait plus de 120 M£ pour le champion du monde argentin.
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Jeu de chaises musicales au poste d’arrière latéral à Stamford Bridge
Le possible départ de Gusto coïncide avec une refonte totale des postes de latéral sous la houlette d’Alonso. Sur le flanc gauche, Marc Cucurella a déjà bouclé son transfert au Real Madrid, avec l’arrivée de Pep Chavarria pour le remplacer directement. À droite, Chelsea a lourdement investi pour l’avenir en recrutant le défenseur de l’année en Serie A Marco Palestra en provenance de Bologne.
Cet investissement massif sur Palestra indique clairement que Gusto est devenu transférable si le bon prix est proposé. Avec le capitaine Reece James qui reste le leader incontesté lorsqu’il est en forme, Gusto risque de voir son temps de jeu diminuer s’il reste dans l’ouest de Londres.
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